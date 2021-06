Micron já enviou as primeiras memórias do mundo baseadas na tecnologia 1-Alpha

A fabricante norte-americana Micron aproveitou o evento Computex 2021 para revelar oficialmente que já enviou as primeiras memórias do mundo baseadas na tecnologia 1-Alpha.

Com esta tecnologia avançada, os chips poderão oferecer uma melhoria significativa do desempenho e no consumo de energia.

PUB

A tecnologia é um segmento em constante evolução e mudança. Dessa forma, regularmente os equipamentos que conhecemos sofrem alterações com base nas inovações mais recentes para assim oferecerem o melhor produto ao mercado e aos consumidores.

Assim, espera-se que as várias fabricantes tragam essas mudanças a um mundo que cada vez mais depende da tecnologia.

Micron já enviou as primeiras memórias 1-Alpha do mundo

A Micron revelou nesta terça-feira, dia 1 de junho, durante o evento Computex 2021, que já está a enviar as primeiras memórias DDR4 e LPDDR4 baseadas na tecnologia 1-Alpha.

A tecnologia 1-Alpha é um processo capaz de oferecer chips com um melhor desempenho, ao mesmo tempo que poupa 20% no consumo de energia. Para além disso, consegue aumentar a densidade em 40%. Então, com o anúncio do envio destas memórias da Micron, espera-se que muito em breve estas sejam integradas nos novos dispositivos móveis.

Nesse sentido, empresas parceiras como a Acer já deram os primeiros passos para a implementação da tecnologia 1-Alpha nos seus equipamentos. De acordo com Jason Chen, presidente e CEO da Acer:

Na Acer, a nossa missão sempre foi ultrapassar as barreiras entre as pessoas e a tecnologia. Estamos a trabalhar em estreita colaboração com a Micron para introduzir o seu novo processo mais avançado, DRAM 1-Alpha, nos sistemas da Acer e oferecer computadores pessoais de alto desempenho e com um baixo consumo de energia para que mais pessoas estejam ligadas em todo o mundo.

Para além desta novidade, a Micron revelou também os seus SSDs M.2 NVMe com tecnologia PCIe Gen4 com tecnologia NAND de 176 camadas. Os modelos apresentados foram o Micron 2450 e 3400 M.2 NVMe.

Os Micron 2450 são os mais básicos da linha, com 256GB e até 1TB de capacidade. Terão como dimensões 22x80mm, 22x42mm e 22x30mm. Por sua vez, o modelo 3400 contará com uma capacidade desde 512GB até 2TB num formato de 22x80mm.