As tecnologias de carregamento rápido estão a desenvolver-se um ritmo absolutamente alucinante. Já que fisicamente não é possível aumentar muito mais a capacidade das baterias dos smartphones, para não comprometer o seu tamanho, então as fabricantes há alguns anos que optaram por acelerar os carregamentos. A Xiaomi, a OPPO ou a OnePlus, têm sido pioneiras nesta área, com soluções de carregamento com ou sem fios e agora foi revelado mais um passo neste processo.

A Xiaomi acabou de anunciar uma tecnologia de carregamento rápido HyperCharge com fios de 200W e sem fios de 120W com resultados ultra rápidos! Veja os resultados.

Está a preparar-se para sair de casa e o smartphone não tem bateria? Então em 10 minutos, enquanto lava os dentes e se veste, pode meter o telefone à carga e ter bateria para o dia inteiro.

É incrível como hoje as baterias dos smartphones carregam a grande velocidade sem aquecerem de forma excessiva e ainda garantem uma autonomia muito interessantes.

Xiaomi apresenta HyperCharge a 200W e quebra recordes

A Xiaomi acaba de dar mais um passo nesta área de atuação. Apresentou hoje uma nova tecnologia de carregamento com fios que permite carregar uma bateria a uma potência de 200W e ainda uma outra sem fios que leva o carregamento a 120W.

Para efeito de testes foi utilizada uma bateria de 4000 mAh integrada no Xiaomi Mi 11.

Assim, vemos o smartphone com 2% de bateria a chegar aos 100% em apenas 8 minutos, quando utilizado o carregamento a 200W com carregador com fio. Já no carregamento wireless, ou seja, sem recurso a fios, o carregamento da bateria de 4000 mAh demora 15 minutos a ser feito na totalidade a uma potência de 120W.

Estes valores conseguidos são um marco para o segmento, tornando-se assim na tecnologia com carregamento mais rápido comprovado.