E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos um projetor BlitzWolf de baixo custo, falámos da chegada dos novos OnePlus Nord e Lenovo Legion Phone Duel, de inovações tecnológicas relacionadas com o coronavírus, e muito mais.

Quando apresentou o Android Go Edition em 2017, a Google pretendia criar uma versão mais leve do seu sistema e assim com menos consumos de recursos. Esta era uma versão disponível e que nunca foi tornada obrigatória aos fabricantes.

Este cenário parece estar entretanto prestes a mudar, com novas regras a serem preparadas para serem apresentadas. Em breve, os smartphones com 1 ou 2 GB de RAM vão ser obrigados a usar esta versão do Android.

A pandemia está a desafiar o mundo a adotar novas formas de viver. Mais segurança individual leva a que as pessoas olhem para o seu dia a dia de modo diferente, quer seja no seu ambiente de trabalho, na forma como socializam, ou mesmo no momento em que fazem compras. Foi com esta certeza que a MTEX NS desenvolveu a PHYS. Um equipamento inovador de esterilização para que as pessoas se sintam seguras quando tocam numa peça de vestuário, num par de calçado ou nuns óculos.

PHYS destina-se a ser utilizada no retalho, ginásios, ambiente industrial e hospitalar, permitindo a esterilização de objetos, materiais têxteis, entre outros, utilizando UVC e ozono.

Há muito que o Google Maps procura integrar nas suas propostas de rotas todo o tipo de transportes possíveis. Para além do carro e dos transportes públicos, há também já os táxis, os TVDE e até bicicletas.

É precisamente nesta última proposta que estão agora a surgir novidades. A Google resolveu aumentar a sua oferta e tornou-a muito mais interessante, integrando também as bicicletas para alugar, com um detalhe grande e ainda mais informação.

O Homem pisou a Lua pela primeira vez no dia 21 de julho de 1969. Portanto, hoje, faz 51 anos que Neil Alden Armstrong desceu do módulo lunar e caminhou no nosso satélite natural. As imagens em vídeo captaram o momento e para a história ficará sempre a efeméride da missão Apollo 11 que alunou no dia 20 de julho de 1969. As imagens conseguidas na altura não eram de grande qualidade e a NASA, que as guarda religiosamente, fez agora um trabalho notável.

O restauro dos filmes feitos na Lua eram uma necessidade, dado o mau estado em que se encontravam. Assim, com auxílio da Inteligência Artificial, a agência espacial deu nova vida à história do homem no espaço.

Depois de muito investimento em campanhas de marketing pelas redes sociais, eis que chega finalmente o momento de conhecer em pormenor o novo OnePlus Nord.

O lançamento deste smartphone vem marcar uma nova fase da OnePlus, com a entrada assumida no segmento de gama média.

Uma patente recente da Xiaomi revelou que a marca se prepara para redesenhar o smartphone. Através de algumas imagens foi possível imaginar aquilo que estará para chegar ao mercado num futuro próximo.

Há quem avance que estaremos perante a evolução do Mi MIX Alpha, e estas são as primeiras imagens de conceito, baseadas nas reveladas através da patente.

A KFC é uma rede de restaurante de fast-food, bem conhecida pelos seus baldes de nuggets de frango. Como forma de inovar cada vez mais no processo de fabrico, a empresa americana teve agora uma ideia incomum. Trata-se de produzir os nuggets de frango a partir de impressoras 3D.

Quando pensamos que já vimos de tudo, eis que a tecnologia nos surpreende uma vez mais.

Avizinham-se tempos bastante mexidos e frenéticos! Com o aproximar das datas de lançamento das nossas consolas: Playstation 5 e Xbox Series X, antecipa-se um final de ano bastante emocionante.

Coincidência (ou não), num curto espaço de tempo foram lançados dois jogos ‘cabeça de cartaz’ exclusivos para a consola da Sony. Primeiro foi The Last of Us e de seguida, Ghost of Tsushima.

Desenvolvido pela Sucker Punch, Ghost of Tsushima retrata um Japão ‘Feudal’ ameaçado por uma tentativa de invasão mongol.

O Pplware já se juntou à luta contra as forças mongois e já experimentou Ghost of Tsushima.

O Lenovo Legion Phone Duel é o primeiro smartphone gaming da marca. As suas características de topo fazem prever um desempenho de excelência, mas o foco, sem dúvida, vai para a sua construção, desenhada a pensar no momento do jogo.

São inúmeros os pormenores que se destacam e dos quais aqui falamos agora.

Vivemos tempos aterradores. Embora seja importante restabelecer a normalidade e dar um empurrão à economia, é certo que quanto menos sairmos, menos riscos corremos. O cinema é um desses locais, e um projetor “à maneira” pode enriquecer a sua sala e dar assim outra vida aos seus finais de dia.

Nesse sentido, hoje trazemos a análise de um projetor com boas características tendo em conta o seu preço. Conheça o projetor BlitzWolf BW-VP2.

Um smartphone é hoje uma plataforma em constante evolução tecnológica. Da bateria aos processadores, passando pelas câmaras até ao ecrã, tudo é levado a níveis que o ser humano dificilmente leva a extremos. O ecrã, na verdade, é dos componentes que mais sofre, é o mais expostos e é cada vez maior, o que o torna num alvo do azar. Contudo, o novo Gorilla Glass Victus promete ser duas vezes mais forte, com 2 metros de suporte a quedas e melhor resistência a riscos.

Apesar de existirem cada vez mais proteções terceiras para este componente, vemos os ecrãs a ganhar mais resistência. Sim, sabemos que há quem não perdoe e faça de tudo para dar cabo dele!

É verdade que Portugal não é um centro de ciência, mas somos bastante reconhecidos no segmento da tecnologia, especialmente ao nível dos recursos humanos. Empresários, cientistas e académicos juntaram-se num projeto para desenvolver a primeira máscara a nível mundial com capacidade de eliminar o novo coronavírus.

Este projeto, made in Portugal, é uma inovação à escala mundial. Saiba como funciona.

A Apple sempre se focou em trazer para os seus equipamentos as melhores e mais seguras medidas de proteção aos utilizadores. Só assim garante que os seus dados estão salvaguardados e não são acedidos pelas apps que são usadas.

Uma dessas medidas foi a chegada do Face ID ao iOS e ao iPhone, que usa a face do utilizador para desbloquear os equipamentos. Se este estava associado apenas ao iOS, em breve pode ser alargado e chegar também ao macOS e aos computadores da Apple.

A doença COVID-19 não para de fazer vítimas. Hoje, o mundo caminha para as 700 mil mortes em mais de 16 milhões de casos positivos e ainda nem se vislumbra uma melhoria dos contágios. Pese o facto de já se saber mais sobre o vírus SARS-CoV-2, ainda se tenta perceber como é que este agente patogénico se tornou tão perigoso e mortal. Contudo, foi dado mais um passo importante que poderá ser determinante para atacar o vírus e acabar com a doença.

Foi identificada uma enzima que poderá ser o sistema que o vírus usa para se camuflar.