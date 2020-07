PHYS, inovadora tecnologia que esteriliza o vestuário em 30 segundos

A pandemia está a desafiar o mundo a adotar novas formas de viver. Mais segurança individual leva a que as pessoas olhem para o seu dia a dia de modo diferente, quer seja no seu ambiente de trabalho, na forma como socializam, ou mesmo no momento em que fazem compras. Foi com esta certeza que a MTEX NS desenvolveu a PHYS. Um equipamento inovador de esterilização para que as pessoas se sintam seguras quando tocam numa peça de vestuário, num par de calçado ou nuns óculos.

PHYS destina-se a ser utilizada no retalho, ginásios, ambiente industrial e hospitalar, permitindo a esterilização de objetos, materiais têxteis, entre outros, utilizando UVC e ozono.

A Pandemia em números

Conforme temos acompanhado, a dureza dos números mostra que teremos de conviver com esta doença e adaptar os recursos a uma vida segura e protegida do novo coronavírus. Assim, há que recorrer à tecnologia para criar proteção necessária à vida social, familiar, profissional importante para a sustentabilidade dos países.

As empresas têm tido um papel fundamental para não deixar as economias pararem e são muitas as inovações que têm ajudado as pessoas a alcançar uma realidade diferente, mas suportável. Num lançamento inovador apareceu a PHYS que se apresenta como sendo um sistema inovador de esterilização que combina a radiação UVC e o ozono que é duplamente eficaz para matar o SARS-CoV-2, o novo coronavírus que causa a doença COVID-19.

Como funcionam a PHYS

Depois de se perceber como age o vírus, as empresas adotaram uma posição de desafio face às suas normais aptidões. Recorrendo à tecnologia e capacidades das equipas, a MTEX NS desenvolveu um equipamento que pode ser adaptado a vários segmentos de comércio.

O equipamento, conforme podemos ver, utiliza várias tecnologias para destruir o vírus tornando os produtos seguros à utilização. Com recurso ao IoT, o operador aprende sobre o produto a higienizar para aplicar luz UVC ou ozono conforme as necessidades, protegendo sempre os produtos.

Os produtos são apresentados à máquina através de um QR code ou código de barrar. Esta informação é disponibilizada pela PHYS para monitorização de dados. Um sistema que permite evitar os tradicionais tempos de quarentena, potenciando o negócio e a segurança coletiva de clientes e staff.

A PHYS tem uma tecnologia sem contacto que pode ser integrada num dispositivo de trabalho como um cartão permitindo abrir a porta sem receio de germes e doenças. Vem também com um sistema de limpeza automático integrado para a câmara interior.

Desinfetar, higienizar são agora palavras de ordem

A COVID-19 levou à morte de mais de 600 mil pessoas em todo o mundo. As pessoas são permanentemente aconselhadas a usar máscara, desinfetar as mãos e a manter uma distância social de segurança.

Estes elementos ajudam pessoas a esterilizar o seu ambiente para que o novo coronavírus possa ser impedido de propagação. Como resultado destes desenvolvimentos, o mercado global de serviços de esterilização tem crescido de uma forma exponencial e trazido à sociedade formas de combater a doença e a pandemia.

Conforme tem sido possível perceber, a PHYS traz às pessoas segurança nos produtos que compram e uma despreocupação maior quando estão em ambiente de loja.

MTEX NS PHYS

