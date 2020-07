Xiaomi prepara-se para lançar versão global do leitor de eBooks ao estilo do Kindle

A leitura de livros através das versões eletrónicas é cada vez mais popular. A facilidade de ter num único e pequeno aparelho dezenas de livros é sem dúvida a grande vantagem dos leitores de eBooks. Um dos mais populares é o Kindle da Amazon, mas existem diversas marcas no mercado, sendo a Xiaomi uma das próximas candidatas.

O MiReader já foi lançado na China há alguns meses, mas agora, uma versão global está a ser preparada.

Ler livros em papel continua a ser um prazer para muitas pessoas, no entanto, o espaço físico que ocupam são um entrave para andarem de um lado para o outro e para serem guardados em casa. Assim, os dispositivos de leitura de livros digitais são hoje tão populares.

Relembrando que a Amazon foi uma das que popularizou este conceito, com os seus Kindle que tem tido evoluções interessantes ao longo dos anos. Tornando, portanto, a leitura mais agradável.

Mi Ebook Reader – o leitor de eBooks da Xiaomi

A Xiaomi lançou no final do ano passado o seu primeiro MiReader, dedicado ao mercado chinês, no entanto, este modelo poderá estar prestes a chegar ao mercado internacional, sob o nome de Mi Ebook Reader.

Esta conclusão surge depois de ter sido registada uma certificação de Bluetooth para este produto, no decorrer desta semana.

Segundo se pode perceber por esta certificação, terá suporte para Bluetooth 5.0 e tem o código de produto XMDKDZS02MA.

É de referir que o primeiro MiReader foi lançado com 6 polegadas com ecrã e-Ink e 221ppi. Além disso, inclui um LED que pode ser ajustado em 24 níveis, para que os leitores possam ler no escuro.

Este produto vem disponível com 1 GB de RAM e com 16 GB de armazenamento e suporta a leitura textos em formato ePUB, PDF, DOC, XLS e TXT.

Até ao momento, não há mais informações, mas a chegar ao mercado internacional esta será, certamente, uma boa opção para quem gosta de ler. Além de poder ter acesso aos livros em segundos, ainda ocupa um espaço reduzido, ao contrário dos livros que se vão acumulando nas prateleiras.