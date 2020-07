NASA restaurou vídeo do Homem na Lua com recurso à Inteligência Artificial

O Homem pisou a Lua pela primeira vez no dia 21 de julho de 1969. Portanto, hoje, faz 51 anos que Neil Alden Armstrong desceu do módulo lunar e caminhou no nosso satélite natural. As imagens em vídeo captaram o momento e para a história ficará sempre a efeméride da missão Apollo 11 que alunou no dia 20 de julho de 1969. As imagens conseguidas na altura não eram de grande qualidade e a NASA, que as guarda religiosamente, fez agora um trabalho notável.

O restauro dos filmes feitos na Lua eram uma necessidade, dado o mau estado em que se encontravam. Assim, com auxílio da Inteligência Artificial, a agência espacial deu nova vida à história do homem no espaço.

Vídeos do homem na Lua restaurados com IA

A NASA trabalhou arduamente no restauro dos vídeos captados na Lua. Conforme as preocupações da agência espacial, o material da época estava já sem grande qualidade. Os filmes guardados estavam em mau estado e era importante, para preservar a história, atuar por forma a salvaguardar imagens únicas.

Para a tarefa de melhoramento das imagens foi requisitado um especialista em restauro de fotografias e filmes. DutchSteamMachine trabalhou com um sistema de inteligência artificial (IA) para melhorar o filme original das gravações Apollo, criando vídeos e imagens surpreendentemente claros e vívidos.

Eu estava muito interessado em proporcionar uma experiência sobre este material antigo que nunca tinha sido visto antes.

Referiu o responsável pelo trabalho à publicação Universe Today.

Assim, DutchSteamMachine é responsável pela visualização detalhada de uma das viagens lunares da Apollo 16 com os astronautas Charlie Duke e John Young, onde as imagens originalmente tiradas a 12 frames por segundo (FPS) foram aumentadas para 60 FPS:

Além deste exemplo há vários outros. O seguinte mostra uma visão clara da superfície da Lua, onde se pode vislumbrar o local de desembarque da Apollo 15 em Hadley Rille:

Apesar de haver muitas cópias, todas elas partem da origem que, nos dias de hoje, não nos mostra grande qualidade. Por exemplo, as imagens icónicas do vídeo de Neil Armstrong. Nelas é mostrado o momento em que o homem, pela primeira vez, pisou o solo lunar:

Tecnologia OpenSource recuperou fragmentos da história da humanidade

A IA utilizada por DutchSteamMachine é chamada de Profund-Aware video frame INterpolation, ou DAIN, para abreviar. Esta tecnologia de IA é opensource e está constantemente a ser desenvolvida e melhorada. A interpolação de movimento ou interpolação de frames compensada por movimento é uma forma de processamento de vídeo em que são gerados frames de animação intermédios entre os existentes, numa tentativa de tornar o vídeo mais fluido, para compensar, por exemplo, a desfocagem.

As pessoas têm usado os mesmos programas de inteligência artificial para reavivar gravações de filmes antigos dos anos 1900, em alta definição e cor. Esta técnica foi uma grande oportunidade para a aplicar a este tipo de filmagens.

Explicou o artista.

Segundo o especialista, esta técnica não pode ser feita por qualquer um em casa: é necessário um computador potente que não está disponível para todos. DutchSteamMachine explica que um vídeo de apenas 5 minutos pode demorar entre 6 e 20 horas a completar. Mas os resultados falam por si.

Leia também: