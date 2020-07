Fuhrer in L.A. chega em agosto deste ano

Imaginem que Hitler não tinha morrido no final da 2ª Grande Guerra Mundial e que, na realidade, se encontrava em Los Angeles, nos Estados Unidos…

Este é o ponto de partida para Fuhrer in L.A.

Em desenvolvimento pelos estúdos Ankaar Productions, que é uma equipa de desenvolvimnto muito vocacionada para jogos de humor negro (Wrath of Obama), encontra-se em desenvolvimento final o jogo Fuhrer in L.A..

Fuhrer in LA, que apresenta uma perspetiva top-down, também apresenta o ‘seu quê’ de comédia negra, e coloca o jogador num cenário alternativo no qual Hitler não se suicidou no bunker em Berlim, mas em vez disso, conseguiu fugir… e acabou nos Estados Unidos.

A história começa durante os últimos dias da vida de Hitler no seu bunker em Berlim. Enquanto que todo o mundo acredita que o Fuhrer e a sua amante Eva Brown, se suicidaram, eles secretamente conseguem fugir.

Fogem para o Brasil usando uma organização pós-guerra de nome ODESSA. No entanto, uma confusão leva a que Hitler acorde num museu em plena cidade americana de Los Angeles. Por seu lado, Eva Brown encontra-se em localização desconhecida.

Hitler terá de conseguir sobreviver nas ruas da grande cidade norte-americana, enquanto tenta evitar a polícia e o exército que o procuram e tenta encontrar de novo os elementos da ODESSA.

Los Angeles torna-se assim, o ponto central de uma grande história de ação e espionagem no pós-guerra.

Os estúdios da Ankaar Productions lançaram o jogo primeiro para mobile, em 2015. Agora, passados 5 anos, o título foi remasterizado para ser lançado a 12 de agosto para PC.