Japão quer rodear a Lua com anel de 11.000 Km para enviar energia infinita para a Terra

O Japão está a explorar uma ideia que parece saída da ficção científica: transformar a Lua numa gigantesca central solar capaz de fornecer energia contínua à Terra. O projeto, ainda conceptual, combina ambição tecnológica com a necessidade real de reduzir a dependência energética do país. Será possível recebermos energia infinita vinda da Lua?

Energia infinita a partir da Lua?

O projeto japonês que parece ficção científica, mas tem base real. Na transição energética global há países e países. Há alguns que estão mais avançados e outros nem tanto. E embora a facilidade de acesso aos clássicos combustíveis fósseis funcione como uma âncora para resistir à mudança, não ter tido as melhores cartas em termos de recursos naturais também não ajuda.

O Japão é um desses países onde a mudança é quase uma questão de sobrevivência: pouco território disponível, importa cerca de 90% da sua energia primária e, se falarmos de recursos, está a testar com as ondas, mas a energia undimotriz é uma fonte difícil de dominar.

Assim, o Japão decidiu olhar para a transição energética com uma perspetiva espacial, isto é, captar a radiação fora da Terra, onde é mais constante e potente. Já o vimos com o seu satélite Ohisama e agora com o seu Luna Ring para colocar um anel na Lua sob a forma de uma central solar.

Um anel solar à volta da Lua

A proposta consiste em instalar um cinturão contínuo de células fotovoltaicas ao longo do equador da Lua, cobrindo uma circunferência de 11.000 quilómetros, garantindo assim que uma parte da estrutura esteja sempre exposta à luz solar direta, isto é, geração de energia 24/7.

A partir daí, a eletricidade é convertida em micro-ondas e raios laser de alta densidade para ser enviada diretamente para estações recetoras na Terra.

O que a Shimizu Corporation propõe não é tanto um projeto fechado com uma data concreta, mas sim uma visão de engenharia a longo prazo para orientar a sua linha de investigação em energia espacial.

Esta empresa privada não está sozinha: conta com o apoio institucional da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, que leva décadas a investigar esta área.

Energia solar sem limitações terrestres

Isto acontece porque a procura global de energia continua a crescer e a energia solar terrestre tem limitações importantes, como o ciclo dia-noite, as nuvens ou a própria atmosfera, que reduzem o seu desempenho.

Uma central no equador da Lua resolveria os três problemas de uma só vez: energia solar contínua, sem o filtro atmosférico nem o risco de céu nublado. Isto é simplesmente impossível na Terra. A Agência Espacial Europeia já reconheceu o potencial estratégico da energia solar espacial no seu programa Solaris.

A eventual materialização deste projeto representa mais um passo na “Sociedade do hidrogénio”, a visão de um ecossistema económico onde o hidrogénio substitui os combustíveis fósseis como principal vetor energético, surgida da necessidade do Japão de ultrapassar a sua extrema dependência das importações de energia.

Uma ideia com décadas

A ideia não é nova. Em 1968, o engenheiro aeroespacial Peter Glaser publicou um artigo sobre o tema na revista Science. Desde então, vários governos e agências espaciais estudaram a sua viabilidade: a NASA fê-lo em 1979, o governo britânico explora a ideia desde 2021 e a China planeia uma demonstração em órbita baixa em 2028, seguida de um teste em órbita geoestacionária em 2030.

A Shimizu leva o conceito mais longe: transporta-o da órbita terrestre para a Lua, o que traz vantagens geométricas, mas aumenta a complexidade logística.

Construção com recursos lunares

Transportar materiais da Terra para o espaço não é fácil nem barato. Por isso, a ideia passa por construir os painéis solares principalmente com recursos extraídos do próprio solo lunar, recorrendo a robôs autónomos operados remotamente. O anel solar cobriria o equador lunar com uma largura de até quatrocentos quilómetros.

A energia seria transmitida para a Terra através de uma antena de micro-ondas com vinte quilómetros de diâmetro, guiada por um farol terrestre para apontar com precisão. O conceito de transmissão sem fios de energia não é ficção científica: o Instituto de Tecnologia da Califórnia realizou em 2023 uma demonstração em órbita.

Desafios gigantescos

Estamos perante um projeto de engenharia à escala mais ambiciosa da história da humanidade e o custo de lançar carga para o espaço é apenas uma parte do problema, apesar de estar a diminuir graças a operadores como a SpaceX. Construir uma infraestrutura desta dimensão no local seria igualmente um enorme desafio.

Mesmo que fosse possível, a radiação cósmica e o bombardeamento de micrometeoritos na superfície lunar representariam um risco sério para a integridade dos painéis, o que levanta desafios ao nível da durabilidade e manutenção. A própria NASA aponta estas barreiras na avaliação do conceito de energia solar espacial.