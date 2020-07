O Lenovo Legion Phone Duel é o primeiro smartphone gaming da marca. As suas características de topo fazem prever um desempenho de excelência, mas o foco, sem dúvida, vai para a sua construção, desenhada a pensar no momento do jogo.

São inúmeros os pormenores que se destacam e dos quais aqui falamos agora.

Os smartphones são utilizados cada vez mais para jogar e as opções de jogos estão a ficar cada vez mais robustas. Assim, vemos uma crescente aposta por parte das marcas em oferecer produtos com design, sistema de refrigeração e funcionalidades únicas para que a experiência de jogo seja mais imersiva.

A Lenovo acaba de lançar o seu primeiro smartphone gaming onde se podem encontrar pormenores que realmente marcam a diferença no universo dos jogos e no próprio universo dos smartphones.

A construção pensada na horizontal faz toda a diferença.

Os pormenores de construção

O Lenovo Legion Phone Duel vem equipado com um ecrã AMOLED de 6,65″, com resolução FullHD de 2340 x 1080 píxeis. Pelas imagens reveladas, o ecrã ocupa a quase totalidade do painel frontal, havendo apenas espaço nas laterais para os altifalantes.

Aqui, as laterais ganham um outro sentido, considerando que o smartphone deve ser pensado na sua utilização vertical.

Também a forma de carregamento foi pensada considerando a posição de jogar. Ao invés da bateria ficar posicionada de um só lado, no Lenovo Legion Phone Duel existem duas baterias de 2500 mAh separadas e colocadas na zona onde as mãos praticamente não assentam. É claro que durante o jogo o smartphone tende a aquecer, mas, desta forma, a marca quis garantir que tal aquecimento não seria incómodo para o utilizador.

Mas, mais que isso, é a forma como as baterias carregam. A Lenovo incluiu um sistema de carregamento combinado, através de duas portas USB Tipo-C. Uma delas está colocada na posição habitual, outra está colocada na lateral, ao centro. Esta segunda, permite que o utilizador consiga manter o smartphone ligado ao carregador, sem que isso interfira, uma vez mais, no conforto durante o jogo.

As ligações para carregamento podem ser utilizadas de forma individual, no entanto, quando utilizado o carregamento combinado, é possível carregar os 5000 mAh a uma potência de 90W, em apenas 30 minutos, ou 50% em apenas 10 minutos.

As câmaras, pensadas na horizontal

Também os módulos de câmaras foram pensados, com base na posição de utilização horizontal. Na verdade, muitas fotos já são captadas dessa forma, não sendo de todo descabido este raciocínio. Mas aqui, o mote foi mesmo o modo de jogo.

Assim, as câmaras traseiras estão colocadas quase ao centro, de forma a que as mãos não se sobreponham. Para fotos horizontais, talvez seja uma posição mais conveniente e que oferece mais estabilização. Contudo, nas fotos verticais, poderá haver uma sobreposição dos dedos. Na traseira as câmaras são de 64 MP e de 16 MP.

Já a câmara frontal não foi desenha a pensar tirar boas selfies, mas sim no streaming de jogos, onde o jogador aparece para revelar a sua reação em direto. A câmara é de 20 MP e permite captação de vídeo em 4K a 30fps. Segundo indicação da marca, esta câmara pode ser ativada de forma simples durante qualquer jogo, surgindo, de forma mecânica, na zona superior do ecrã.

Além destes pormenores, há ainda a questão das luzes, colocadas na traseira, e que trazem ao jogador ainda mais imersão em todo o jogo. Estas luzes podem ser programadas para se ajustarem de forma dinâmica aos diferentes jogos.

Outras características do Lenovo Legion Phone Duel

Há a referir que o Lenovo Legion Phone Duel vem equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 865 Plus (5G), está disponível com 12 ou 16 GB de RAM e ainda tem 512 GB de armazenamento interno.

O ecrã tem uma taxa de atualização de 144Hz, o que é excelente para jogos.

Os preços para o mercado ocidental ainda não são conhecidos, devendo chegar ainda este ano. Ao mercado chinês, o Lenovo Legion Phone Duel será comercializado como Lenovo Legion Pro, chegando às lojas ainda este mês.