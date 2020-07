O mercado dos smartwatches está cada vez mais competitivo e com propostas cada vez mais interessantes para os utilizadores. Se a referência é o Apple Watch, a verdade é que cada vez mais marcas estão a conseguir cativar com os seus relógios.

Será já no início de agosto que a Samsung apresentará as suas novidades no Unpacked de 2020. Neste evento espera-se a chegada do novo Note 20, mas a marca tem também um novo smartwatch a caminho. Agora surgiram novidades, que mostram que este vai receber novidades que qualquer smartwatch tem mesmo de ter.

É quase certo que o novo Galaxy Watch 3 vai surgir já no próximo Unpacked. Este smartwatch da Samsung vai estrear um conjunto de novidades que eram na verdade já esperadas há algum tempo. Será uma renovação que trará muitas funcionalidades novas e importantes.

Galaxy Watch 3 vai suportar gestos do utilizador

A atualização da app que controla os smartwatches da Samsung acabou agora por revelar mais do que seria esperado e assim surgiram parte das novidades que em breve vão ser conhecidas. A primeira novidade está no suporte para gestos da mão do utilizador.

Nesta nova versão do smartwatch da Samsung passa a poder ser possível atender ou rejeitar chamadas com um simples gesto. Isto só é possível apenas graças aos sensores que a marca colocou neste seu relógio e que são ultrassensíveis.

Smartwatch da Samsung vai ter ainda mais novidades

Outra novidade importante está na deteção de quedas, que o Galaxy Watch 3 passou a ter. Sempre que for detetada uma queda do utilizador, o smartwatch da Samsung irá tocar por 60 segundos, pedindo ao utilizador que confirme que está sem problemas.

Caso este não interaja com o seu relógio, este irá notificar os seus contactos para este problema. Vai ser enviada por mensagem a localização do utilizador e bem como uma gravação áudio de 5 segundos com o som captado no local.

Esta informação vem confirmar muito mais do que já se sabe desta proposta da Samsung. O Galaxy Watch 3 vai ser uma das muitas novidades que a marca vai apresentar no Unpacked que tem preparada para o dia 5 de agosto, de forma virtual.