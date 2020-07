Samsung Galaxy Watch 3 deverá custar entre 400 e 600 dólares

A Samsung encontra-se neste momento a trabalhar no seu novo relógio inteligente Galaxy Watch 3. Já são conhecidas várias informações e características deste gadget que deverá ser lançado durante este mês de julho.

Mas agora um recente leak apurou o suposto preço deste Galaxy Watch de terceira geração que deverá rondar entre 400 a 600 dólares.

O próximo relógio inteligente da Samsung é um dos gadgets mais aguardados pelos consumidores. A empresa sul-coreana encontra-se na produção do equipamento e espera-se que ainda este mês de julho o wearable seja lançado no mercado.

Preço do Samsung Galaxy Watch 3 deverá rondar os 400 e 600 dólares

Sem dúvida alguma que um dos pontos de qualquer equipamento que mais interessa saber aos consumidores é o preço. No caso do Samsung Galaxy Watch 3 ainda não há informações oficiais desse aspeto. No entanto podemos sempre contar com um leak para pôr a descoberto alguns pormenores. E foi exatamente isso que aconteceu com este relógio inteligente.

A divulgação foi feita por @evleaks, utilizador do Twitter já conhecido por outros leaks, onde é revelado que o relógio da Samsung deverá custar entre 400 a 600 dólares, ou seja, entre cerca de 350 e 530 euros.

Ainda de acordo com evleaks, o Galaxy Watch 3 terá nove configurações diferentes, nos modelos de 41 mm ou 45 mm nas cores preto, prateado e bronze.

Pode conferir as nove diferentes configurações no tweet seguinte.

De acordo com as informações, o relógio da marca sul-coreana estará disponível em dois tamanhos. Um modelo de 41 mm e outro de 45 mm, sendo que também os mostradores/ecrãs OLED, serão também distintos. Um terá 1,2 polegadas e o outro 1,4 polegadas, respetivamente. Além disso, terão como medidas 45 x 46,2 x 11,1 mm e 41 x 42,5 x 11,3 mm.

Por fim, as especulações apontam o dia 22 de julho como a data oficial de lançamento do Samsung Galaxy Watch 3.

