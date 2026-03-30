HUAWEI Watch GT Runner 2: novo parceiro de elite para quem leva a corrida a sério

Testámos o novo HUAWEI Watch GT Runner 2, o smartwatch que promete precisão de elite para quem é amante de corrida. Descubra como este aliado de titânio aguenta até cinco maratonas sem carregar.

A Huawei decidiu elevar a fasquia no que toca a tecnologia para desporto e o resultado é o novo HUAWEI Watch GT Runner 2. Este não é apenas mais um smartwatch no mercado português; é uma ferramenta desenhada com o rigor de quem vive para se desafiar no asfalto ou na pista.

Este é um dispositivo que quer ser o padrão de referência para corredores, desde os que se estreiam nos 5 km até aos maratonistas que procuram bater recordes pessoais. Por 399€, a promessa é clara: precisão profissional e orientação científica num design que mal se sente no pulso.

Leveza de titânio e o conforto da bracelete AirDry

Quando se corre dezenas de quilómetros, cada grama conta, e a Huawei levou este princípio ao extremo. O corpo do HUAWEI Watch GT Runner 2 é construído em liga de titânio de grau aeroespacial, o que permite que o smartwatch pese apenas 34,5 gramas. É um prodígio de engenharia que garante uma resistência incrível sem sacrificar a leveza.

No pulso, o que sentimos é uma peça ergonómica com apenas 10,7 mm de espessura que se adapta perfeitamente ao movimento do braço, evitando aquela oscilação no pulso incomodativa que muitos smartwatchs metálicos sofrem durante a passada rápida.

Mas o conforto não se fica pela caixa. Um dos pontos fundamentais deste modelo é a nova bracelete em tecido AirDry. Esta bracelete foi especificamente pensada para quem treina com intensidade, apresentando uma estrutura perfurada que a torna 25% mais respirável do que as soluções tradicionais.

Na prática, isto significa que o suor não se acumula debaixo do smartwatch e a pele mantém-se seca, garantindo que o contacto dos sensores com o pulso é constante e preciso. Para proteger este conjunto tecnológico, a marca aplicou o Kunlun Glass de segunda geração e um ecrã com 3000 nits de brilho, o que permite ler os dados de treino instantaneamente, mesmo com o sol direto das tardes de verão em Portugal.

Inteligência no asfalto com o Modo Maratona Inteligente

A grande diferenciação do HUAWEI Watch GT Runner 2 surge quando começamos a correr. A Huawei introduziu uma arquitetura de antena flutuante 3D que, aliada ao algoritmo de posicionamento X-DR, resolve o problema crónico de perder o sinal GPS entre prédios altos ou ao passar por baixo de viadutos. O smartwatch "adivinha" e corrige o percurso com uma precisão impressionante, garantindo que a distância percorrida no mapa corresponde exatamente à realidade.

O smartwatch assume o papel de um verdadeiro treinador pessoal de elite. Embora tenha mais de 100 modos desportivos, é na corrida que a experiência se destaca com o Modo Maratona Inteligente. O smartwatch não se limita a registar dados, ele ensina a gerir o esforço através da análise da potência de corrida, uma funcionalidade desenvolvida com a dsm-firmenich Running Team.

Esta métrica mostra a intensidade absoluta do exercício, permitindo perceber exatamente a taxa de gasto de energia a cada passada. Para quem procura evoluir, a gestão do cansaço é crucial, e aqui entra o algoritmo de deteção do limiar de lactato em tempo real, criado em parceria com a Beijing Sport University.

Como a acumulação de lactato é a principal causa de esgotamento em maratonas, ter acesso a este dado permite ajustar o treino sistemático para melhorar a resistência. O sistema cruza toda esta informação com as zonas de carga de treino e sugere tempos de recuperação dinâmicos. No final, o smartwatch oferece ainda uma previsão de desempenho com uma precisão surpreendente, moldando o plano de treino aos objetivos reais do corredor.

Saúde e recuperação: o segredo para não parar

Um bom corredor sabe que a performance se constrói na recuperação, e o HUAWEI Watch GT Runner 2 leva isso muito a sério. Através do sistema HUAWEI TruSense, o smartwatch monitoriza constantemente a Variabilidade do Ritmo Cardíaco (VRC), um parâmetro essencial para avaliar se o sistema nervoso recuperou do treino anterior.

Em vez de simplesmente olhar para as pulsações, o utilizador tem acesso a uma análise profunda do estado de prontidão do corpo. A monitorização da saturação de oxigénio no sangue (SpO2) e a análise detalhada dos ciclos de sono completam este quadro de bem-estar, garantindo que o atleta sabe quando está pronto para um treino intervalado ou quando deve optar por uma corrida de recuperação leve.

Esta abordagem à saúde é integrada e proativa. Ao detetar sinais de fadiga excessiva ou stress elevado, o smartwatch sugere períodos de descanso ativo, ajudando a prevenir lesões por sobrecarga. Esta informação é comunicada de forma direta na aplicação HUAWEI Health.

Além disso, a facilidade de exportar dados para plataformas como o Strava ou Komoot significa que o corredor pode continuar a partilhar as suas conquistas com a comunidade sem qualquer barreira tecnológica sendo ainda compatível com Android e iOS.

Bateria que aguenta cinco maratonas seguidas

Se há algo que retira o prazer de usar um smartwatch é a necessidade de o carregar todas as noites. Com o HUAWEI Watch GT Runner 2, essa preocupação deixa de existir. Em utilização típica, a bateria estica-se até aos 14 dias, o que é notável para um dispositivo com esta capacidade de processamento.

No entanto, o dado que mais impressiona quem faz distâncias longas em treinos outdoor é a autonomia de até 32 horas. Para termos uma noção real do que isto representa, o smartwatch tem energia suficiente para acompanhar um atleta durante cinco maratonas consecutivas sem precisar de ver um cabo de carregamento.

Veredicto Pplware: aliado para o asfalto

Esta fiabilidade energética é o que transforma o HUAWEI Watch GT Runner 2 num parceiro de confiança para ultramaratonas ou fins de semana de treino intensivo longe de casa. No final, este novo modelo da Huawei consegue o equilíbrio difícil entre ser um smartwatch capaz de enfrentar as tarefas do dia a dia, e ser uma máquina de precisão desportiva.

Para quem procura rigor, durabilidade e uma construção premium que respeita a fisiologia do atleta, o Watch GT Runner 2 afirma-se como uma das escolhas mais inteligentes disponíveis no mercado nacional em 2026.

O HUAWEI Watch GT Runner 2 já está disponível em Portugal por 399,00€ e chega com uma campanha especial: 50 € de desconto até dia 12 de maio de 2026 com o cupão A50PPLRUNNER na HUAWEI Store.

HUAWEI Watch GT Runner 2t

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