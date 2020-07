O WhatsApp já funciona como o AirDrop no iPhone

É utilizador do WhatsApp? Há uma novidade. Por mais que se procurem argumentos a verdade é que o ecossistema da Apple é fabuloso. Além disso, a gigante de Cupertino tem nos seus sistema funcionalidades únicas que permitem partilhar facilmente conteúdos.

Se o AirDrop é espetacular para partilhar conteúdos com quem está perto, agora também o pode fazer via WhatsApp!

O WhatsApp é uma das plataformas de comunicação mais usadas em todo o mundo. Segundo informações deste ano, esta plataforma reúne mais de 2 mil milhões de utilizadores em todo o mundo.

Partilhar rapidamente conteúdos no WhatsApp com um contacto

Esta “nova” funcionalidade não é propriamente nova, pois já esteve disponível na app de conversações. No entanto, por causa de alguns bugs e instabilidade que causava no sistema da Apple foi retirada da app de conversações.

Agora, a partilha de conteúdos de forma rápida com um contacto voltou e já está disponível para iPhone.

Para usar é muito simples. Basta abrir uma janela de conversações, selecionar o conteúdo a partilhar e carregar no botão de partilha. Depois basta escolher qual o contacto para o que pretende partilhar.

Ao contrário do AirDrop que só funciona para utilizadores que se encontra na sua área, com o WhatsApp pode partilhar para qualquer contacto que esteja em qualquer parte do mundo. A funcionalidade é muito simples de usar e a app sugere normalmente os contactos mais frequentes.

De referir que além do AirDrop, este tipo de funcionalidade também está disponível no iMessage e até mesmo no Telegram. Se ainda não tiverem esta novidade no vosso WhatsApp procedam à atualização da app. Segundo informações, esta novidade está disponível a partir da versão 2.20.80 que já se encontra na App Store.

Já tem esta versão instalada? Acha que dá jeito e simplifica a partilha?

Leia também…