As novidades não têm parado de chegar ao WhatsApp, tanto no Android como no iOS. Dando continuidade a estes desenvolvimentos, surgem agora evidências claras de que há mais novidades a caminho.

As mais recentes versões de testes do Android e do iOS revelam a chegada eminente das novidades mais esperadas por todos.

Como é normal, as equipas de desenvolvimento do WhatsApp apostam nas versões de testes para experimentar as novidades, mesmo antes de serem conhecidas. Foi precisamente isso que agora aconteceu, tanto no Android como no iOS. Há novidades a caminho destas novas versões.

O que nos traz agora de novidades o Android

É nesta versão que está a maior e sobretudo a mais esperada melhoria para o WhatsApp. Finalmente é visível a possibilidade de adicionar novos dispositivos, partilhando a mesma conta. O limite parece estar definido nos 4 e pode ser gerido de forma individual.

Outra melhoria do Android está igualmente nas pesquisas, que foram atualizadas. Estas têm também a possibilidade de definir quais os tipos de elementos multimédia a serem procurados.

As novidades não estão para já visíveis, mas devem estar prestes a serem tornadas públicas.

Beta do WhatsApp no iOS tem também melhorias

Também a versão iOS, acessível via TestFlight, traz novidades importantes para o WhatsApp. Assim, temos novamente presente a possibilidade de fixar contactos ou grupos, na forma de atalhos. Estes vão estar presentes na zona de partilhas do iOS.

Outra alteração está no dark mode da app. Estão a ser testadas novas cores, com as zonas de mensagens a ter agora um tom de verde mais claro e naturalmente menos agressivo para os utilizadores. Além disso, há ainda melhorias no suporte ao Voice Over do iOS no WhatsApp.

Espera-se que todas as novidades sejam em breve apresentadas oficialmente. Em especial a possibilidade de usar o WhatsApp em vários equipamentos que é pedida há muito pelos utilizadores. São melhorias que assim vão tornar este serviço ainda melhor.