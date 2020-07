Das muitas apps que usamos no Android, a de Mensagens é das que não associamos diretamente à Google e à sua oferta neste sistema. Estava apenas focada nas SMS e tinha pouca utilização fora desse contexto, cada vez mais em desuso.

Com a chegada do RCS, esta app ganhou uma nova vida e novas funcionalidades, sendo hoje um canal de dedicado à comunicação. Agora, e para lhe dar ainda mais funcionalidades, a Google resolveu dar novas formas para os utilizadores se exprimirem.

Têm sido muitas as novidades que a Google tem trazido para a sua app de mensagens. Estas procuram dar aos utilizadores muito mais do que o acesso a mensagens de texto. A mais importante foi mesmo a chegada do RCS, que passa a transformar as velhinhas SMS em mensagens instantâneas.

Novas formas dos utilizadores se exprimirem

Para aumentar ainda mais esta utilização, a gigante das pesquisas tem procurado dar muitas mais funcionalidades, em especial no campo da interação.

Agora, e numa momento único, apresentou várias novidades para ajudar os utilizadores a usarem esta app.

Assim, vai passar a ser possível adicionar reações a qualquer imagem ou mensagem recebida. Isto acontecerá de forma rápida e direta.

O utilizador só precisa de carregar na imagem ou na mensagem e escolher qual a reação que querem associar. Esta será, naturalmente, partilhada com quem enviou a mensagem.

Há também agora novidades nas Respostas inteligentes, propostas ao utilizador quando estes recebem mensagens.

Assim, e na mesma linha, passam a estar presentes Autocolantes como propostas de respostas a serem enviadas, sempre com o contexto da mensagem.

Todos estes novos elementos querem criar novas formas dos utilizadores se exprimirem e passarem as suas mensagens. De forma mais divertida e até mais sentida.

Muito para além de uma simples mensagem de texto

Porque as mensagens não se devem limitar apenas ao texto, a app de Mensagens ganhou outra novidade importante, para a comunicação e para que os utilizadores se possam exprimir e partilhar as suas mensagens.

Os utilizadores podem agora gravar mensagens de voz, que vão poder enviar. Assim, as mensagens são mais diretas, personalizadas e até sentidas.

Está também presente um novo editor de imagens, para que tudo o que seja partilhado possa ter um nível de personalização muito maior.

É assim possível adicionar texto ou desenhar em cima de qualquer imagem, tornando-a única e mais expressiva.

Por fim, e para mais uma vez ir para lá de uma mensagem de texto, há a presença de chamadas de vídeo.

Com o novo ícone presente na interface, é possível ficar cara a cara com os seus contactos e assim falar diretamente.

Naturalmente, e por ser um produto da Google, estas chamadas vídeo vão usar o Dou, que cada vez mais está a ser usado no universo Android.

Todas estas novidades vão começar agora a ser disponibilizadas aos utilizadores nas próximas semanas.

A Google recomenda que seja feita assim que possível a atualização da app Mensagens, diretamente da Play Store.

Estas são excelentes notícias para os utilizadores da app Mensagens da Google. Esta está ainda melhor e com muitas mais capacidades, tornando-a numa verdadeira central de comunicação. O tempo das SMS já passou e há agora todo um novo mundo a descobrir.