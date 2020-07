A Apple introduz no iOS 14 pequenas alterações, que mais não são do que alertas visuais para quando uma app vai “espreitar” a área de transferências ou quando ativa a câmara ou o microfone. Assim, com estas indicações, as empresas viram-se obrigadas a mudar o seu comportamento, sob pena de sanções. Muitas já resolveram a questão e outras, como o Instagram, prometem que vão corrigir algo que dizem ser um bug.

Em causa está um alerta que, segundo os responsáveis do Instagram, dá a saber ao utilizador que a app está a utilizar a câmara. Na verdade, ao que tudo indica, será um erro!

Instagram estará a usar a câmara sem necessidade?

Segundo testemunhos partilhados nas redes sociais por utilizadores que já instalaram o iOS 14, o indicador da câmara permanece aceso quando eles abrem o Instagram. Mesmo que o utilizador não esteja a usar a câmara, como, por exemplo, ao percorrer o feed, a luz verde indica que a aplicação está a aceder à câmara em segundo plano.

O comportamento esperado, como é óbvio, é que a app tenha a cesso à câmara apenas quando é solicitado. Contudo, o Instagram respondeu a estes casos, referindo que tal comportamento resulta de um erro, um bug que será corrigido dentro de dias:

Somente ativamos as câmaras dos utilizadores quando os utilizadores as usam. Descobrimos e estamos a corrigir um bug no iOS 14 Beta que indica incorretamente que a câmara está a ser usada. É importante saber que, embora a luz indique que a câmara está ligada, não estamos a ter acesso à câmara e nenhum conteúdo é gravado.

Esclareceu um porta-voz do Instagram.

O Pplware tentou replicar o problema e não foi possível. Estamos a usar a beta 3 do iOS 14 e a versão 150.0, lançada na semana passada. Portanto, esta é uma situação que não está a acontecer em todos os dispositivos com iOS 14 beta.