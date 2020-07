COVID-19: Afinal como está Portugal nesta pandemia?

A COVID-19 continua a ser uma ameaça à escala mundial. Para já ainda não existe nenhuma solução, mas espera-se que a vacina chegue em breve.

Em Portugal o número de infetados diários tem vindo a diminuir, assim com os internamentos e internamentos nos cuidados intensivos. Hoje mostramos um serviço online que permite comparar os números da COVID-19 de Portugal com o resto do mundo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Com a pandemia apareceram vários serviços online que nos permitem ver todo o tipo de informação relacionada com a COVID-19. Essa informação é normalmente apresentada em gráfico para uma melhor perceção dos dados e tendências.

Todos os dados sobre a COVID-19

Um dos serviços mais populares à escala mundial é o 91-DIVOC que disponibiliza em gráficos dados da Universidade Johns Hopkins. Podemos ver, em gráfico, novos casos confirmados, mortes, casos, total de testes realizados, etc.

Através de uma simples interface, podemos ainda escolhe a escala logarítmica, linear, definir quais as variáveis para apresentar no eixo dos X e dos Y, definir com que países pretendemos comparar, etc.

Se procuram um bom serviço para acompanhar o estado de Portugal relativamente à pandemia, então guardem este serviço. Em Português podem também acompanhar o COVID-19 by CrossRoads que é um serviço muito completo com gráficos para as mais diversas variáveis.

91-DIVOC