A Apple sempre se focou em trazer para os seus equipamentos as melhores e mais seguras medidas de proteção aos utilizadores. Só assim garante que os seus dados estão salvaguardados e não são acedidos pelas apps que são usadas.

Uma dessas medidas foi a chegada do Face ID ao iOS e ao iPhone, que usa a face do utilizador para desbloquear os equipamentos. Se este estava associado apenas ao iOS, em breve pode ser alargado e chegar também ao macOS e aos computadores da Apple.

Face ID pode chegar em breve ao macOS

Mesmo com algumas questões de segurança, entretanto já ultrapassadas, a Apple tem no Face ID um elemento de segurança essencial para o iOS. Chegou com o iPhone X e de imediato revolucionou o mercado com a proteção que oferece.

A marca tem tratado de o melhorar, com as novas e mais capazes câmaras TrueDepth, que permitem mapear com precisão a geometria do rosto dos utilizadores. A marca parece agora apostada em trazer isso a mais produtos, em especial aos seus computadores Mac.

Apple já tem código neste novo sistema

A novidade parece ter chegado com a terceira versão de testes do novo macOS Big Sur, ainda limitada aos programadores. Esta tem referências no seu código a um novo módulo, que poderá estar associado a uma câmara TrueDepth.

Num dos módulos presentes, é encontrada a designação PearlCamera. Este é o mesmo nome interno que a Apple usou em 2017 quando criou a câmara TrueDepth para o iPphone X. O código faz igualmente referência a termos como FaceDetect e BioCapture, tendo sido criados para o macOS.

Provavelmente só nos novos Mac com SoC ARM

Há uma forte probabilidade contudo de o Face ID chegar apenas aos novos MacBook com os SoC Apple Silicon. Isto porque a tecnologia de reconhecimento facial é dependente do Neural Engine, o motor de inteligência artificial da Apple. Este deverá certamente acompanhar o novo SoC ARM que em breve será disponibilizado.

Claro que esta tecnologia será usada em muito mais do que no desbloqueio dos Mac. A Apple poderá usá-la para autenticação no browser, para pagamentos, e para aceder a áreas seguras, tal como hoje já faz com a impressão digital.