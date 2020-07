Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Porque estão as minhas conversas estão a desaparecer do Telegram?

Bom dia! Costumo a usar diariamente o Telegram para comunicar com outras pessoas. Acontece que as conversas, vídeos, imagens que tinha num dos contactos desapareceram sem que eu tivesse feito nada. Assim sendo, venho pedir a vossa ajuda, para tentar recuperar tudo o que perdi relativamente a este contacto. Desde já agradeço toda a ajuda que me possam dar. Cumprimentos, Ruy Pacheco

Resposta:

Ruy,

O Telegram utiliza o conceito de sala de conversa, onde todos os participantes aceder ao conteúdo existente nessa sala. Acontece que, também todos os participantes têm a capacidade de apagar o conteúdo aí existente.

Para o fazer, basta ir às opções dessa conversa e selecionar a opção “Limpar histórico”. Ao fazê-lo, surge depois a opção “Limpar também para XX”. Se tal opção for selecionada, todo o conteúdo partilhada, incluindo conversas, vídeos e imagens, são apagados dessa conversa, dos dois lados.

Se não foi o Ruy que o fez, terá sido muito provavelmente o outro contacto, mesmo que tenha sido inadvertidamente.

Infelizmente, não há forma de voltar atrás.

[Respondido por Hugo Cura]

iPhone XS ou iPhone 11, qual devo escolher?

Boa tarde, Recentemente fiquei sem telemóvel e estou bastante interessado em adquirir um iPhone XS ou 11. Primeiro estava inclinado para o XS, mas depois apercebi-me que o preço do 11 era muito similar, isto na forall phones, que já agora também gostava de saber se é uma boa marca. Gostava de saber o que compensa mais, o que mais vai ser mais vantajoso a longo prazo, o único problema é não haver o 11 disponível na forall phones para já, mas eu esperava caso fosse a melhor escolha. Cumprimentos, Rui Morais

Resposta:

Caro Rui.

O iPhone XS traz algumas vantagens face ao iPhone 11. Contudo, traz igualmente desvantagens que, comparadas, dão ao iPhone 11 uma ligeira, mas importante vantagem. Pese o facto do iPhone XS ter um ecrã OLED, melhor que o LCD do iPhone 11, perde num dos pontos mais importantes, no SoC. Isto é, o processador A13 do iPhone 11 é mais recente e traz mais tecnologia que o seu antecessor, o A12. Por exemplo, o processador U1 que vem no iPhone 11 (e não existe no XS) terá uma maior relevância agora com o iOS 14.

A bateria do iPhone 11 também é ligeiramente melhor, o que lhe dará eventualmente mais tempo de utilização e tem um conjunto de câmaras que ganha destaque, face ao XS, na câmara frontal (nas restentes são idênticos).

Portanto, a esta altura, lado a lado, o iPhone 11 tem mais pontos favoráveis que o iPhone XS. Apesar de com ambos ficar muito bem serviço, preço por preço, sugeríamos o iPhone 11.

Em termos de marca para recondicionados, é uma boa marca, das muitas que existem no mercado e comercializam este tipo de smartphones.

[Respondido por Vítor Martins]

Podem ajudar-me na tarefa de instalar o pipplware?

Olá. Estou a tentar instalar pipplware num cartão SD formatado pela app. SDCardFormatterv5. O cartão tem 14,6 GB livres e quando tento colocar o ficheiro IMG a resposta é falta de espaço. Tentei abrii e montar e dá erro de “imagem danificada” e já não sei o que mais fazer. Seria óptimo uma ajuda… Obrigado.

Resposta:

Artur,

Para proceder à instalação da imagem do pipplware, deve proceder exatamente como está descrito no guia de instalação, que suponho que é precisamente o que está a fazer. Está tudo no seguinte link:

Depois de formatar com o programa que referiu, e de descompactar o ficheiro .rar, deve então colocar a imagem no cartão utilizando o software Win32 Disk Imager.

A mensagem de erro “image danificada” poderá significar que o ficheiro de imagem, o tal de 4,47 GB que fez download, por alguma razão está corrompido. Tendo em conta que o ficheiro foi descompactado com sucesso, é algo de estranhar, pois um ficheiro rar corrompido também não pode ser descompactado.

No entanto, e para ter a certeza que o ficheiro IMG está ok, ou experimenta fazer novo download ou pode verificar o MD5 Checksum. Para fazer essa verificação, abra a linha de comandos nessa mesma pasta:

no Explorador do Windows, abra a pasta onde está o ficheiro IMG

na barra de navegação do Explorador do Windows, escreva cmd e prima Enter

Na linha de comandos, escreva:

CertUtil -hashfile pipplware_v6.1.img MD5

O resultado tem de ser eea0748773fa94718aee74f8cb6c0cd7. Provavelmente não será o resultado que vai obter. Faça novo download.

[Respondido por Hugo Cura]

VPN ou Proxy? Qual devo usar para segurança?

Bom dia Fiz alguns testes com https://www.smartdnsproxy.com E precisava de saber se aceder á internet para acesso a dados bancários com este sistema se é seguro Agradecia uma analise da vossa parte. Pois em termos de velocidade considero muito bom. Em termos de configuração também, pois permite muitas opções e vários tipos de equipamentos. Muito Obrigado António Faustino de Matos

Resposta:

António,

O serviço que refere pode não ser o pretende. Uma vez que fala de acesso a serviços bancários, o que pretende é uma VPN, que cifre os seus dados.

Ora, o que está a testar é um proxy DNS, o que simula a sua localização noutro local físico e dá acesso a conteúdos como se estivesse nesses mesmos locais.

A segurança que pretende terá de vir de uma VPN, se estiver numa rede que não considere segura, e no acesso a esses sites através das versões HTPS dos sites onde quer aceder.

Claro que deverá validar a confiança do site, vendo se o endereço está realmente certo no browser e se o certificado que está aplicado está também correto e atribuído ao banco.

[Respondido por Pedro Simões]

Devo instalar esta atualização no meu Xiaomi Mi A3?

Boa tarde, Vi alguns dias atrás no site da pplware que há uma atualização para o xiaomi mi a3 que não é segura, envio em anexo uma foto para saber se é a que eu tenho pendente. Cumprimentos, João Santos

Resposta:

João,

A Xiaomi entretanto deverá já ter removido essa atualização dos seus servidores e como tal esta não estará a ser oferecida aos utilizadores.

Ainda assim, e como referimos no mesmo artigo, essa atualização tinha cerca de 1,4GB, muito maior do que a que tem presente para instalar.

Do que pesquisámos, essa atualização poderá ser uma mais recente, que traz para os Xiaomi Mi A3 as correções de segurança de julho 2020 da Google.

Pensamos que será seguro instalar esta atualização no seu smartphone Xiaomi Mi A3, sem que isso traga problemas.

[Respondido por Pedro Simões]

Que box Android comprar para ver TV em direto?

Boa tarde, Estou a ponderar comprar uma tv box android mas gostaria de perceber um pouco melhor o seu funcionamento, nomeadamente no que respeita à possibilidade de ver canais de tv em direto, como se estivesse com uma box tradicional de uma operadora (de forma legal, claro). Isto é possível? Em caso afirmativo, queria também perceber se em termos de qualidade compensa substituir a box da operadora por esta. Obrigado. João Rodrigues

Resposta:

João,

Primeiro que tudo, depende da operadora e das condições técnicas da sua residência. Se estivermos a falar de sinal digital por cabo (serviço híbrido DVB-C da NOS), teria que optar por uma box Android com sintonizador. Há 3 anos testámos uma muito boa, com essas capacidades, a WeTek Play 2:

No entanto, só é possível (de forma direta) sintonizar os canais em sinal aberto, os mesmos que uma TV atualmente é capaz de sintonizar em sinal cabo.

Por outro lado, se estivermos a falar de IPTV, para serviços fibra ou ADSL, a alternativa é a utilização da app de TV do operador (atualmente todos têm). Devido à box utilizar uma ligação especial para reproduzir o sinal de TV, nomeadamente VPNs proprietárias, o utilizador comum não tem como aceder a esses conteúdos.

Portanto, em termos de qualidade, seria semelhante, onde não vejo grande vantagem face à utilização de uma box de TV do operador, até porque na box Android teria sempre de abrir a app, onde a utilização é menos prática que na box do operador.

Contudo, se estivermos a falar de poupar um valor mensal pelo aluguer da box, sim, uma box Android com a app do operador desenrasca perfeitamente a substituir a box do operador, sem perdas de qualidade significativas.

[Respondido por Hugo Cura]

