Se costuma fazer encomendas através da Amazon, e tem ou conhece quem tenha gatos, então esta notícia é mesmo para si!

A Amazon sugere que as caixas de encomendas sejam transformadas em casinhas para gatos e, para isso, a multinacional divulgou vários tutoriais para o ensinar a montar essas casas de várias formas e feitios.

A Amazon é uma as empresas mais evoluídas atualmente e que também se preocupa com aspetos fundamentais do planeta. A nível de sustentabilidade ecológica, por exemplo, a multinacional tem-se mostrado preocupada e pensado em soluções que possam contribuir para um ambiente menos poluído.

Amazon ensina a fazer casinhas para gatos a partir das caixas de encomendas

Se pensarmos na quantidade astronómica de encomendas que diariamente saem dos armazéns da Amazon para os clientes, podemos então considerar que, depois de abertas as caixas, há imenso papelão ao qual muitas pessoas não sabem nem têm como dar destino.

Mas a Amazon agora apresentou uma excelente ideia para transformar as caixas das encomendas em casinhas para gatos. Caro que a ideia também pode ser aplicada a cães ou outros animais do género aos quais estas construções possam ser úteis.

Através de vários vídeos explicativos, a Amazon oferece às pessoas diversos tutoriais diferentes. Desta forma, aprendem a construir desde uma casa mais simples até ao mais robusto forte, dependendo da personalidade do animal… e do dono.

Através do site da Amazon dedicado a este projeto, pode encontrar várias ideias diferentes e engraçadas, tais como:

Amazon focada em contribuir para melhores condições climáticas

A ideia designa-se “Less packing, more smiles“, o que significa “Menos embalagens, mais sorrisos”, e surgiu como forma de celebrar a novas e inéditas caixas amigas do ambiente da Amazon.

De acordo com a multinacional, ao longo dos tempos a sua equipa de engenharia foi capaz de desenvolver embalagens 33% mais leves. Assim, foi possível reduzir o equivalente a 1,5 mil milhões de caixas de papelão tradicionais. Para além disso, a empresa também adotou painéis solares nos seus armazéns e a utilização de carros 100% elétricos para a entrega de encomendas.

Tal como explica Kim Houchens, vice-presidente da Amazon:

Inventar e inovar em novos tipos de embalagens é uma das várias ações que estamos a adotar como parte de nosso compromisso climático. O nosso compromisso é emitir zero carbono até 2040.

Esta é assim uma excelente forma de dar outra vida às caixas das encomendas, um gesto que certamente o nosso planeta agradece.