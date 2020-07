A Google tem dado ao Chrome muitas ferramentas e funcionalidades que vão para além da navegação na Internet. Estas querem tornar este browser ainda melhor e dar aos utilizadores o que necessitam para usar este browser ainda melhor.

As novidades têm surgido, de forma rápida e direta, provando que há ainda muito para ser criado e para ser melhorado. Uma das mais recentes novidades permite partilhar páginas de forma muito simples. Com um simples código QR conseguem fazer este processo.

A partilha de sites nem sempre é um processo simples. Nos computadores basta copiar o endereço e depois enviar de uma forma rápida para o destinatário, mas este processo não é direto num smartphone. A Google resolveu agora mudar este paradigma de forma simples.

Ativar esta novidade do Chrome

O primeiro passo que devem tomar é ativar 3 flags específicas do Chrome no Android. Pode ser já feito na mais recente versão deste browser, sendo assim global e acessível a todos os utilizadores. Comecem por colocar chrome://flags na barra de endereço desta proposta da Google.

Aqui dentro procurem por Share e ativem as 3 seguintes flags: Chrome Share QRCodes, Chrome Share Screenshots e Chrome Sharing Hub. Após este passo, o browser da Google irá pedir para ser reiniciado, algo que devem fazer de imediato.

Criar um código QR para partilhar

Agora que os códigos QR estão acessíveis, devem aceder ao site que querem partilhar com outros utilizadores nos seus smartphones. Após isso, devem abrir o menu do Chrome, usando a opção que está no topo direito da app.

Aqui dentro encontram a opção Partilhar, que está a meio deste menu do Chrome no Android. De imediato será mostrado um ecrã de partilha, estando no topo a nova opção que procuram. Falamos do Código QR, que dá acesso direto ao código QR.

Partilhar o código num smartphone Android

De imediato surgirá ao utilizador o código que pode usar para partilhar. A forma é conhecida e terá no meio o conhecido dinossauro que associamos ao Chrome da Google. Só precisam de dar esta imagem para ser lida a quem querem partilhar o site.

Nesta mesma área podem aceder a um leitor de códigos QR, que podem usar para ler partilhas similares de outros utilizadores. Claro que estes códigos podem também ser lidos por outra qualquer app que tenham já no Android.

Não se sabe quando a Google tornará ativa a opção para os utilizadores, mas desta forma já podem usar e testar esta novidade muito interessante. Partilhar é agora muito mais simples, com um normal e conhecido código QR que qualquer um pode ler.