E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de novidades no fim do WhatsApp, dos resultados da Apple, do grande problema de privacidade da Avast, do fim do Windows 7 e do suporte, de novos carros elétricos que vão chegar ao mercado e muito mais.

Sendo um dos serviços de mensagens mais usado na Internet, o WhatsApp está presente em milhões de dispositivos móveis. Ao longo dos anos o Facebook tem mantido esta compatibilidade, procurando trazer novidades.

Essa lista parece agora ir reduzir, com o fim do suporte para algumas versões do Android e do iOS. Veja se o seu smartphone vai continuar a ser suportado a partir do dia 1 de fevereiro.

O final do ano é, por norma, um momento importante para a Apple. É aqui que consegue números de vendas muito elevados, impulsionados pelas compras de Natal e dos presentes que são oferecidos.

2019 não foi um ano diferente e os resultados do último trimestre deste ano mostram isso mesmo. As receitas da empresa voltaram a disparar para novos máximos, com as vendas do iPhone a darem uma ajuda muito importante.

O fim do Windows 7 veio trazer alguns problemas para os utilizadores que se mantinham fieis a esta proposta da Microsoft. Sem suporte, a segurança deste sistema ficou principalmente comprometida e pode ser explorada no futuro.

Apesar do conselho dado para migrar para o Windows 10, tudo continua a funcionar sem problemas. A grande questão é mesmo como fica o suporte do software atual, em especial os antivírus, que vão conseguir manter alguma segurança.

O antivírus da Avast é um dos preferidos de muitos utilizadores. Cumpre com o que lhe é pedido e garante a segurança necessária aos equipamentos onde corre e que quer proteger. Esta segurança está agora em causa, com uma simples descoberta feita.

Fruto de uma investigação realizada, foi provado que os dados que o Avast recolhe estão a ser vendidos. Em alguns casos valem muito dinheiro e grandes empresas estão já a pagar por eles.

Sem um sistema operativo móvel para concorrer no mercado, a Microsoft adotou o Android como a sua escolha óbvia. Esta mudança tem permitido a chegada de muitas novidades ao Windows 10 e aos utilizadores.

Depois de algum tempo em testes, a possibilidade de fazer chamadas pelo Windows 10 chegou finalmente a todos. Muita coisa vai mudar no Android, agora que deixa de ser necessário ter o telefone na mão para fazer chamadas.

Os HUMMER são veículos icónicos no mundo dos automóveis, conhecidos pela sua magnificência e design característico. A GMC confirmou agora, de forma oficial, a apresentação de uma variante elétrica com 1.000 cv.

A apresentação será feita ainda na primeira metade de 2020, sendo assim a ressurreição do HUMMER após a descontinuação em 2010.

A eterna questão da segurança nos dispositivos móveis tem vindo a público nas últimas semanas. Foram vários os casos em que houve acessos não autorizados ou as autoridades pediram acesso aos dispositivos.

O passado tem mostrado um cenário onde o iPhone conseguia escapar incólume. As vítimas acabavam por ser os smartphones Android, que não resistiam. Esta situação parece ter mudado e agora são os equipamentos com Android os mais resistentes a ataques.

O coronavírus está a espalhar-se pelo mundo. São cada vez mais os casos registados fora da zona de contágio. As mais recentes informações referem que já morreram 132 pessoas e o número de casos confirmados ultrapassam os 6 mil. A China apressa-se a construiu novas unidades hospitalares para tentar combater os casos que começam a preocupar o mundo.

Fala-se na vacina que poderá atacar o Coronavírus. Mas quando poderá aparecer tal vacina?

Há uns anos o mercado de smartphones era dominado apenas por meia dúzia de marcas. Entretanto houve um boom de empresas, sobretudo chinesas, a lançar-se neste segmento. A Huawei é uma das que se tem destacado ano após ano.

Contabilizando o número de smartphones vendidos em 2019, verifica-se que a Huawei já passou a Apple, apesar de ainda não ter conseguido destronar a Samsung.

O Luanda Leaks caiu que nem uma bomba na vida de Isabel dos Santos, pois expôs os crimes que empresária angolana fez no seu país.

A PJ já suspeitava de quem poderia estar por detrás desta denúncia e, agora ficou confirmado: Rui Pinto é o denunciante do Luanda Leaks.