Cuidado, o Coronavírus já anda pelos computadores!

O Coronavírus está a preocupar o mundo. A sua propagação está a acontecer de tal forma que ontem, ao final da tarde, a OMS acabou por declarar emergência global de saúde pública. O vírus, que até então só estava a chegar a outros países por via migratória, agora já se começa a alastrar por via direta, de pessoa para pessoa, na Alemanha, Japão, Vietname e Estados Unidos.

Mas o problema parece ir além da propagação do vírus e das mortes ocorridas. As informações falsas estão também a propagar-se e, ao que tudo indica, há ficheiros maliciosos já a circular dentro dos nossos computadores relacionados com este vírus.

Coronavírus, mais do que um problema de saúde pública global

O mundo está de olhos postos na propagação do novo Coronavírus que teve a sua origem na cidade de Wuhan, na China. Provavelmente, oriundo de algum animal que entrou em contacto com o Homem. Não se sabe se ainda exatemente a forma como tal aconteceu, mas o que é certo é que as infeções despoletadas pelo vírus já atingiram cerca de 8000 pessoas e mais de 170 mortes, segundo dados da OMS.

Contam-se ainda quase 100 casos de pessoas com o vírus em 18 países fora da China. Aliás, 8 são casos de transmissão direta, ou seja, pessoas que contraíram o vírus depois de estarem em contacto com outra pessoa já infetada.

Mas, já não bastava este ser um problema grave para o mundo, ainda há que se ande a aproveitar do alarmismo. Com a necessidade de conhecer medidas de proteção e deteção do vírus, muitas têm sido as pessoas que recorrem à Internet para fazer as suas pesquisas. No entanto, os resultados podem não ser os esperados.

Ficheiros maliciosos disfarçados

A Kaspersky divulgou hoje que foram detetados ficheiros maliciosos disfarçados de documentos relacionados com o Coronavírus. Estes ficheiros maliciosos, recentemente descobertos, estavam mascarados em ficheiros PDF, mp4 e docx, e tinham uma designação que indicava que continham instruções em vídeo sobre formas de proteção e deteção do vírus, bem como as últimas atualizações sobre o tema, que é real.

Os ficheiros são assim o veículo para uma série de ameaças, desde trojan e worms, capazes de destruir, bloquear, modificar e copiar dados, bem como de interferir com o funcionamento de computadores e redes informáticas.

Segundo um analista da empresa de sistemas de proteção, o coronavírus e a evolução do seu estado de propagação são atualmente notícia em todos os meios. Assim, sendo este um tema tão mediático, já foi utilizado pelos hackers como isco.

Até ao momento, foram identificados 10 ficheiros de malware, mas é previsível que este número aumente, devido ao interesse que a doença suscita, não só junto dos órgãos de comunicação social, como da população em geral. Além disso, à medida que as pessoas virem cada vez mais a sua saúde em risco, é de prever que se propague mais malware oculto em documentos falsos sobre o coronavírus.

Ficheiros maliciosos relacionados com o termo “coronavírus”

Foram identificados ficheiros maliciosos relacionados com o termo “coronavírus” com os seguintes nomes de deteção:

Worm.VBS.Dinihou.r

Worm.Python.Agent.c

UDS:DangerousObject.Multi.Generic

Trojan.WinLNK.Agent.gg

Trojan.WinLNK.Agent.ew

HEUR:Trojan.WinLNK.Agent.gen

HEUR:Trojan.PDF.Badur.b

É importante que toda a informação que consulta venha de meios de divulgação fidedignos, evitando links que prometem conteúdos exclusivos. Além disso, tanto vídeos como documentos que descarrega, nunca devem ter o formato .exe ou .ink.