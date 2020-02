A ligação do Windows 10 com o Android é já inegável e a Microsoft sabe disso. Não havendo uma proposta sua nesta área, acabou por escolher a oferta da Google como a mais próxima.

Com uma app dedicada a fazer a ponte entre o Windows 10 e o Android, concentra aqui muitas novidades dedicadas a estes sistemas. Depois de vermos grandes novidades chegarem nas últimas semanas, é agora a vez de outra surgir, mas ainda apenas para alguns utilizadores.

Uma novidade da Microsoft para o smartphone

A Microsoft e as suas equipas de programadores têm estado particularmente ativas no desenvolvimento das apps O Seu Telemóvel. As novidades têm surgido e mostram que a evolução tem acontecido como era esperado por todos.

Depois de termos visto chegar a capacidade de receber e fazer chamadas pelo Windows 10, é agora hora de outra melhoria surgir. Esta é apenas estética, mas dá aos utilizadores uma interface ainda melhor.

Ligar o Android ao Windows 10 é mais completo

Anunciada no Twitter, esta melhoria traz para o Windows 10 uma imagem única do Android. Falamos da imagem de fundo do ecrã principal do smartphone, que passa assim a estar presente na app O Seu Telemóvel, no ícone referente ao smartphone.

De forma automática e se qualquer necessidade de intervenção, esta imagem surge na app do Windows. Claro que sempre que a alterarem, esta será também mudada automaticamente no PC e na app respetiva. Há ainda que contar com algumas adaptações estéticas do Fluent Design.

Uma melhoria para todos os que usam esta solução

Sendo uma novidade, a Microsoft está ainda a testá-la para avaliar a sua capacidade e como a pode melhorar. Por isso, lançou-a apenas para os utilizadores do Programa Insiders, e mesmo aqui apenas a 50% de quem testa estas versões.

Pode ser apenas uma mudança estética, mas parece que deverá em breve ser integrada com outra que é muito esperada. Falamos da projeção do ecrã do smartphone Android diretamente no Windows 10, recorrendo apenas à ferramenta da Microsoft