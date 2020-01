A Karma Automotive é uma fabricante algo desconhecida da maior parte do público. No entanto, o seu foco está bem direcionado para o futuro, em que espera ser uma referência no segmento com a pickup e o SUV, ambos elétricos, que está a desenvolver.

Esta proposta acaba por rivalizar com a Tesla, que é a maior figura do mercado. Mesmo assim, a Karma já afirmou que pretende criar uma proposta diferenciadora.

Ao longo dos últimos anos, sem dúvida que a eletrificação tem sido o tema mais quente no mundo dos automóveis. Algo menos expectável era o desenvolvimento de pickups elétricas, um segmento bastante popular nos Estados Unidos da América.

No entanto, a Tesla abriu caminho com a Cybertruck. Agora são várias as fabricantes que se seguem, nomeadamente a Karma Automotive. Para além da Tesla e da Karma Automotive, também a Rivian prepara algo nesse segmento, criando assim uma concorrência interessante para ver qual será a melhor proposta.

A Karma Automotive, segundo a Bloomberg, pretende apresentar a sua pickup com motor elétrico já no final deste ano.

Pickup e SUV elétricos da Karma Automotive estão em desenvolvimento

O COO da empresa, Kevin Pavlov que antigamente trabalhava na Magna International Inc, acredita que a Karma Automotive irá conseguir enfrentar as dúvidas que se colocam relativamente à sua viabilidade. O mundo dos automóveis é bastante competitivo e, sem margem de dúvida, que a Tesla capta uma grande parte da atenção e interesse no segmento dos carros elétricos.

No entanto, a Karma está já a preparar a sua plataforma para um veículo AWD elétrico, cuja produção será feita na fábrica da empresa localizada na Califórnia. Esta plataforma será usada para a pickup e para o SUV elétrico que serão os próximos veículos a entrar na gama da fabricante.

Atualmente a oferta da Karma Automotive está sobretudo focada nos sedans. No entanto, os condutores norte-americanos têm preferência por outro tipo de carroçarias, sendo esse o principal motivo para o desenvolvimento do SUV de luxo e da pickup.

É esperado que os próximos carros da Karma Automotive sejam também mais baratos que o sedan Revero que vende atualmente por 135.000 dólares. Para além disso, de modo a assegurar a estabilidade financeira da empresa, será ainda equacionado o licenciamento das tecnologias a outras fabricantes de automóveis.

Fisker Ocean: SUV elétrico com painel solar já pode ser reservado por $250