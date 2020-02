A aposta da Xiaomi nos dispositivos com Android One tem resultado de forma única. Com equipamentos acessíveis, a marca trouxe para o mercado várias propostas muito interessantes, principalmente porque têm o Android One.

Esta versão do Android é completamente limpa de bloatware e está focada no que a Google cria para os seus smartphones. Assim, esperava-se que o Android 10 fosse já uma realidade. Para o Mi A2 Lite esta pode em breve ser uma novidade.

Grandes novidades para quem tem o Mi A2 Lite

Há algum tempo que o Android 10 começou a chegar para linha Mi A da Xiaomi. Estes deveriam ser os smartphones mais simples de atualizar, mas o que temos visto mostra o contrário. A Xiaomi já lançou e retirou essa versão para o Mi A2 e o Mi A3 ainda aguarda uma data.

Fora desta onda tem estado principalmente a versão menos potente, o Mi A2 Lite. Depois de ter sido anunciado pela Xiaomi que não iria receber o Android 10, a marca recebeu muitos pedidos e uma petição dos utilizadores para reverter esta decisão e trazer a nova versão para este sartphone.

A Xiaomi vai trazer o Android 10

Há, no entanto, uma novidade importante para quem tem este smartphone. A Xiaomi surpreendentemente já admitiu que tem a mais recente proposta da Google a ser preparada para o Mi A2 Lite e que em breve irá lançar esta atualização essencial para muitos.

Para além desta confirmação, surgiu mais uma prova de que este novo sistema vai mesmo chegar em breve. De forma anónima foi descoberta uma avaliação deste smartphone na plataforma Geekbench, tendo como sistema operativo base o Android 10.

Smartphone terá a recente proposta da Google

Infelizmente, e apesar desta aparente confirmação, não existe, contudo, um calendário definido para a chegada do Android 10 ao Xiaomi Mi A2 Lite. Os procedimentos da marca são bem conhecidos e iniciam-se pela disponibilização pública do kernel desta versão.

Resta apenas aguardar, com a certeza de que o Android 10 está a ser preparado para o bem conhecido Xiaomi Mi A2. Também os restantes modelos deste smartphone vão igualmente ver chegar esta novidade, alargando esta oferta.