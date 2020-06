E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de novidades acerca da nova Xiaomi Mi Band 5 e do lançamento do novo Xiaomi Redmi 9, de factos curiosos relativamente à SpaceX, de novidades do Android 11, analisámos o Samsung Galaxy S20 Ultra, e muito mais.

Há muito que se fala da Mi Band 5 da Xiaomi e de tudo o que esta smartband vai trazer. Os rumores têm-se acumulado e a informação, que se pensa ser fidedigna, tem surgido para revelar tudo o que esta vai incorporar.

Uma das informações mais procuradas, era a da data de apresentação deste novo gadget. Esse dado foi agora apresentado pela Xiaomi e está muito perto de acontecer. Dentro de semanas vamos finalmente conhecer a Mi Band 5.

Conforme sabemos, a Apple depende muito de terceiros no que toca aos ecrãs. No passado, por exemplo, a empresa de Cupertino dependia totalmente da Samsung para equipar os seus smartphones com OLED. Segundo informações, para o novo iPhone 12, vão entrar também no leque de fornecedores OLED a LG e a BOE. Contudo, como já vimos no passado, a Apple não quer ficar por aqui.

Assim, ficamos a saber agora que a gigante da tecnologia está a investir cerca de 300 milhões de euros numa fábrica para produzir ecrãs LED e MicroLED. Mas, que equipamentos irão receber estes ecrãs?

O Samsung Galaxy S20 Ultra foi a grande surpresa do ano por parte de Samsung, principalmente pela sua câmara de 108 MP. Os muitos “megapíxeis” nunca tinham sido uma preocupação por parte da marca, no entanto, a pressão da concorrência parece ter falado mais alto.

Agora esta poderosa peça de tecnologia foi alvo de análise aqui no Pplware e hoje mostramos-lhe todos os seus pormenores.

Neste domingo, a NASA e os seus parceiros fizeram história, mas não foi só por terem chegado com os astronautas à Estação Espacial. Por trás há um argumento muito mais poderoso: o preço pago pelo bilhete da ida ao Espaço. A ideia de abrir estas missões aos privados, deu à NASA e aos Estados Unidos uma enorme liberdade, já que não estão mais dependentes da Rússia e da sua cápsula Soyuz.

De facto, o momento que se viveu no 31 de maio foi importante, o Espaço está um pouco mais privado e já não depende só de investimento público.

O Android 11 está ainda a ser preparado pela Google. Estes desenvolvimentos vão continuar durante mais algum tempo, mesmo depois da primeira versão de testes ser apresentada aos utilizadores.

São assim esperadas ainda muitas novidades, que não estão presentes nas atuais versões de testes. Uma das possíveis surgiu agora e mostra que o menu de energia será alargado, para permitir controlar dispositivos IoT próximos.

Poderá não ter dado conta, mas o nosso Sol está, desde 2017, a atravessar um período de maior letargia. Em grosso modo, parece ter adormecido e está em serviços mínimos. Contudo, uma poderosa explosão, detetada há poucos dias, poderá indicar que o Sol passou a sua fase de atividade mínima e está prestes a entrar num novo ciclo. Mas o que poderá mudar para o nosso planeta?

Cada vez conhecemos mais o astro que alimenta a vida da Terra. Contudo, quanto mais o conhecemos, também percebemos que ainda temos muito que o descobrir.

Sempre na vanguarda da tecnologia e do que o mercado procura, a Huawei tem mostrado que consegue crescer em qualquer área que aposte. Depois de termos vistos os seus melhores smartphones, surge agora no nosso país outra novidade de peso.

A marca lançou, em Portugal, o MatePad Pro. Trata-se do mais recente tablet que possui a tecnologia mais avançada da Huawei. Com este equipamento, oferece aos consumidores um tablet poderoso com novas funções inteligentes que permitem transformá-lo numa completa ferramenta de trabalho.

Face ao novo coronavírus, as sociedade e serviços tiveram de se ajustar e adaptar quase em tempo recorde. No que diz respeito ao ensino em Portugal, hoje está “pendurado” no digital e vai continuar assim nos próximos tempos.

O ministro Pedro Siza Vieira referiu que esta é a hora da Escola Digital.

O Chromecast foi uma das melhores invenções da Google para levar o smartphone para a TV. No entanto, depois de em 2016 ter lançado a versão Ultra deste dispositivo, onde adicionou suporte para 4K, HDR, Dolby Vision, e ainda uma porta Ethernet e uma ligação Wi-Fi mais rápida, pouco mais havia para inovar.

Assim, a Google parece estar pronta a transformar o Chromecast numa verdadeira box de TV e, entretanto, surgiram mais informações e imagens do que aí vem.

A limpeza de uma casa requer algumas tarefas rotineiras e limpar o chão é uma delas. Há sempre pó, migalhas, cabelos ou pelos dos animais para limpar… todos os dias. Agora que está em casa parece que essa pequena sujidade até aumentou. Mas um robô aspirador pode dar uma ajuda essencial. Sentado no sofá ou na cadeira do escritório enquanto trabalha, basta pegar no smartphone e dar ordem para começar a limpeza.

No Pplware voltámos a limpar a casa um robô aspirador e temos para lhe apresentar em pormenor o Roborock S5 Max.

Ainda sem uma data certa para o lançamento, o Xiaomi Redmi 9 é cada vez mais uma realidade. Este smartphone irá chegar com um preço bastante reduzido, competindo com modelos de gama mais baixa. A procura por este tipo de smartphones tem vindo a crescer, dando à Xiaomi uma posição de destaque num mercado em queda.

Agora, acabaram de ser divulgadas ainda mais informações que mostram que o lançamento estará para breve, revelando ainda mais pormenores.

O risco de ser morto ou ferido gravemente num acidente de moto é 20 vezes superior ao risco de ser morto num carro. Assim, tais números levaram a Bosch a desenvolver o ‘Help Connect’, um sistema de chamadas de emergência ligado digitalmente para ajudar a acelerar o processo de resgate dos motociclistas acidentados.

Este sistema pode ser paralelo no sistema eCall, que foi introduzido como obrigatório nos carros novos, em março de 2018.

Final Fantasy VII, ou FF VII, o JRPG da Squaresoft – agora Square Enix, lançado em 1997, foi um jogo que marcou uma geração de jogadores da primeira consola da Sony. Este não só foi o primeiro a sair na PlayStation original, como também foi o primeiro Final Fantasy que fez a transição de gráficos a duas dimensões para o uso de polígonos a três dimensões.

Agora, passado mais de 20 anos, eis que chega a edição Remastered para as consolas de Última Geração.

Fiquem com a nossa opinião sobre o remake mais aguardado de sempre.

A OnePlus estreou-se este ano com o lançamento dos smartphones série 8, no entanto, para breve, poderá estar a preparar a apresentação do OnePlus Z, para atacar a gama média.

Há informações que apontam o lançamento para meados do mês de julho e já várias especificações são apontadas como certas.