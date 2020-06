OnePlus Z deverá chegar em meados de julho – o que esperar?

A OnePlus estreou-se este ano com o lançamento dos smartphones série 8, no entanto, para breve, poderá estar a preparar a apresentação do OnePlus Z, para atacar a gama média.

Há informações que apontam o lançamento para meados do mês de julho e já várias especificações são apontadas como certas.

OnePlus Z ou OnePlus 8 Lite?

São já vários os indícios que apontam para o lançamento de um novo smartphone da OnePlus em breve. Ainda não há uma certeza sobre o nome a que chegará, mas é provável que estejamos na eminência de conhecer o OnePlus Z. Ainda assim, existem algumas fontes que o apontam como OnePlus 8 Lite.

Independentemente do nome, este será um smartphones que irá atacar a gama média de smartphones.

Segundo um resultado de benchmark recente, que aparentemente se refere a este OnePlus, confirma-se que este modelo virá equipado com o processador da Qualcomm Snapdragon 765G e com Android 10, tendo 12 GB de RAM.

Pelo teste, vemos ainda que o smartphone é capaz de atingir uma pontuação de 612 em single-core e 1955 em multi-core.

Um tweet recente, que entretanto foi removido, veio revelar mais algumas especificações, apontando a segunda semana do mês de julho como data possível para o seu lançamento.

As especificações, ainda por confirmar…

Como especificações, destaca-se o ecrã Samsung AMOLED de 6,5″, com câmara perfurada de 16 MP. Depois na traseira existirá um módulo de mais três câmaras, sendo uma de Sony de 48 MP (a principal), uma ultra grande angular de 12 MP e ainda uma telefoto de 13 MP, além de um foco a laser.

Ainda neste tweet, confirmando outros rumores, aponta-se para uma bateria de 4000 mAh com carregamento rápido a 30 W.

Além do modelo de 12 GB de RAM haverá outro com 8 GB e ainda as variantes de 128 GB e 256 GB de armazenamento interno. Preto, azul, branco e ainda uma cor para uma edição limitada, serão as cores do futuro OnePlus Z.

Quanto a preços ainda muito pouco se sabe, mas é provável que comece a ser vendido por cerca de 450/500 €.