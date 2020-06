Rise of Humanity: quando a IA é o inimigo

Em desenvolvimento pelos estúdios belgas da Cybernetic Walrus, encontra-se Rise of Humanity, um jogo futurista no qual a Humanidade vai ter de lutar pela sobrevivência contra a sua própria criação.

O jogo, fortemente inspirado em jogos como XCOM e Slay the Spire, vai estar presente no Steam Game Festival para quem o pretenda experimentar.

A Cybernetic Walrus é uma equipa composta por profissionais já com alguma experiência no ramo que misturam o seu conhecimento com alguns estudantes, na tentativa de, como eles referem no seu site, “help you with a host of services to make your dream projects come true!“.

O desenvolvimento de videojogos não é a única ocupação desta empresa, o que, aliás está subjacente à frase emblemática que usam. Entre outras atividades a Cybernetic Walrus cria projetos 3D (ou 2D) para empresas assim como experiências empresariais de Realidade Virtual, Realidade Aumentada, entre outros…

Em breve a empresa vai lançar Rise of Humanity, um jogo que mistura um pouco de várias jogabilidades e que se poderá vir a revelar bastante interessante.

História de Rise of Humanity

A história do jogo começa com a criação de um projeto de Inteligência Artificial: The Hivemind. A ideia era simples, criar uma força de trabalho controlada por esse sistema de IA. No entanto, algo aconteceu e a IA ficou dscontrolada. A Humanidade passou a ser uma presa dos robots.

Em Rise of Humanity, o jogador vai controlar um grupo de sobreviventes da perseguição dos robots que, após 50 anos em fuga, descobre que algo se passa. Ao que parece, os robots estão a enfraquecer, o que quer dizer que a altura de contra-atacar é agora.

Jogabilidade

A jogabilidade de Rise of Humanity é inspirada fortemente em jogos como XCOM, e mistura vários conceitos, como estratégia por turnos e jogos de cartas.

Cada herói (e inimigo) é controlado por um set de cartas. Este set permite aos personagens procederem a certas ações durante as diferentes missões que terão de completar.

Cada missão (criada dinamicamente) decorre em cenários divididos por hexágonos, através dos quais os jogadores poderão movimentar as suas unidades e promover os seus ataques, que são por turnos.

Escusado será dizer que, ao completar as missões o jogador vai ter a possibilidade de adquirir novas cartas para os seus personagens.

Rising of Humanity será lançado mais para a frente este ano, para PC. Entretanto, o jogo vai estar presente no Steam Game Festival que começa no próximo dia 9 e permite aos jogadores experimentarem vários jogos que ainda se encontram a caminho.