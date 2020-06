A Nokia anunciou recentemente o lançamento da sua tecnologia de refrigeração líquida 5G. A empresa finlandesa afirma ser a primeira a implementar esta inovação na área das telecomunicações que visa também a sustentabilidade.

Para além da redução de custos, esta tecnologia é ainda neutra em dióxido de carbono, contribuindo para a redução das emissões de CO2.

A Nokia tem-se mostrado ativa e com iniciativa para novos projetos. No que respeita à tecnologia 5G, recentemente a finlandesa bateu o recorde mundial de velocidade com 4,7 Gbps.

Mas agora a empresa anunciou mais novidades no segmento das telecomunicações, mostrando que está atenta e na linha da frente da inovação.

Nokia lança tecnologia de refrigeração líquida 5G

A Nokia partilhou com o mundo o lançamento da sua tecnologia de refrigeração líquida 5G, afirmando ser a primeira no mundo a implementar esta novidade.

Esta implementação aconteceu na Finlândia, juntamente com a operadora móvel local Elisa, onde a refrigeração líquida também já havia sido introduzido pela Nokia nas estações 2G, 3G e 4G da operadora.

A tecnologia tem como objetivo contribuir para a sustentabilidade ambiental, uma vez que é neutra em dióxido de carbono. Assim estima-se que ajude a reduzir em 30% as despesas locais de energia na estação e ainda reduzir em 80% as emissões de CO2.

Segundo o comunicado de imprensa da Nokia, cerca de 90% da energia utilizada nestas estações é convertida em calor residual. Mas com esta tecnologia de refrigeração líquida é possível converter e reutilizar esse calor, reduzindo então as emissões de dióxido de carbono na base de Elisa em Helsínquia.

Esta tecnologia ajudará as empresas a serem mais sustentáveis

Estas vantagens são extremamente importantes para as operadoras, pois ajudam na redução de despesas operacionais e vão ainda ao encontro das metas climáticas que estas empresas devem cumprir. E uma vez que as estações 5G normalmente consomem pelo menos duas vezes mais energia do que uma estação 4G, esta é uma decisão com resultados muito significativos.

De acordo com Sami Komulainen, vice-presidente executivo de produção da Elisa:

A Elisa estabeleceu uma meta de ser neutra em carbono até ao final de 2020. Também queremos manter a nossa liderança no 5G e continuar entre as principais operadoras do Mundo a oferecer planos benéficos desta tecnologia aos nossos clientes. Inovações como a refrigeração líquida da Nokia nas estações base, demonstram como o 5G pode ajudar a impulsionar a sustentabilidade.

Por sua vez Tommi Uitto, presidente de redes móveis da Nokia, afirma que:

Demonstramos a primeira estação base AirScale 5G de refrigeração líquida do Mundo em operações comerciais, o que torna a refrigeração líquida numa realidade para todas as gerações de rede. Esta solução inovadora apoia as operadoras na procura de se tornarem mais responsáveis em termos ambientais, o que permite uma significativa economia nos custos.

Este é assim mais um passo extremamente importante da Nokia e através do qual podemos confirmar que no segmento 5G europeu é uma das empresas com mais expressão atualmente.