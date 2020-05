Nokia bate recorde mundial de velocidade em 5G com 4,7 Gbps

O assunto da rede 5G tem a maioria da sua incidência em empresas da China. Mas, gradualmente, potências de países como os europeus têm olhado para esta inovação com mais interesse, percebendo o impacto que poderá trazer para o negócio.

Desta forma, a Nokia afirmou agora que conseguiu bater o recorde mundial na rede 5G com uma velocidade de 4,7 Gbps.

Quando falamos na Nokia, é mais que natural associarmos aos velhinhos, mas clássicos, telemóveis. Mas depois que novas marcas trouxeram inúmeros produtos mais modernos para o mercado, a Nokia acabou por esmorecer e ficar na sombra de outras.

No entanto nos últimos meses a empresa finlandesa tem dado vários sinais de que se quer reerguer.

Quanto ao 5G, a empresa já deu passos interessantes, fazendo uma parceria com a Intel para se fortalecer neste segmento. Mais recentemente soubemos que estava para breve o lançamento do Nokia 8.3, o primeiro smartphone 5G da marca.

Na passada semana a empresa finlandesa anunciou que conseguiu alcançar as velocidades na rede 5G mais rápidas do mundo, através da sua gama Over-the-Air (OTA), em Dallas, Texas. A velocidade máxima conseguida foi de 4,7 Gbps, o que derrota os 4,3 conseguidos pela Ericsson em fevereiro deste ano.

Esta espantosa marca foi conseguida através de testes efetuados em equipamentos de estações base que se encontram a ser implementados nas principais redes comerciais das operadoras dos EUA.

Para conseguir esta proeza, a Nokia combinou oito canais de 100 MHz de espectro de ondas milimétricas nas bandas de 28 GHz e 39 GHz. Assim conseguiu utilizar 800 MHz de largura de banda e 40 MHz de espectro LTE, recorrendo à funcionalidade de Conectividade Dupla (EN-DC), que se encontra disponível na solução AirScale da Nokia.

AirScale Radio Access é a tecnologia 5G da Nokia que permite às operadoras de todo o Mundo capitalizarem os seus ativos de espectro 5G. Oferece uma grande escala de capacidade, latência e conectividade, o que possibilita ter todas as tecnologias de interface aérea no mesmo equipamento de acesso a rádio.

Por sua vez, a solução EN-DC permite que os dispositivos se liguem simultaneamente a redes 5G e LTE e ainda que recebam e enviem dados em ambas as tecnologias OTA. Desta forma é possível atingir uma taxa de transferência (throughput) muito mais do que quando se ligam a uma das redes isoladamente.

As velocidades foram atingidas quer em configurações baseadas na nuvem 5G (vRAN) como em configurações tradicionais da banda.

De acordo com Tommi Uitto, presidente das redes móveis da Nokia:

Este é um marco importante e significativo no desenvolvimento de serviços 5G nos EUA, particularmente num momento em que a conectividade e a capacidade são tão cruciais.

Isso demonstra a confiança que as operadoras têm no nosso portefólio global de ponta a ponta e o progresso que fizemos para oferecer as melhores experiências 5G possíveis aos clientes. Já fornecemos os nossos rádios mmWave para todas as principais operadoras dos EUA e esperamos continuar a trabalhar em estreita colaboração e evoluindo com elas.