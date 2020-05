Nokia 8.3 5G vai chegar em breve e já tem vídeo promocional

Aquela que foi em tempos a marca mais poderosa no segmento dos telemóveis, perdeu as suas forças com o passar dos anos, muito devido a não ter conseguido acompanhar as exigências e novidades do mercado. Mas isso poderá está prestes a mudar na Nokia.

Uma das grandes apostas da marca finlandesa é o Nokia 8.3 5G que poderá estar prestes a chegar aos utilizadores uma vez que a empresa divulgou o vídeo promocional deste interessante smartphone.

Em março deste ano, através de um evento online, a Nokia anunciou várias novidades, entre elas o seu primeiro smartphone com tecnologia 5G.

Assim, o novo Nokia 8.3 poderá ser exatamente aquilo que a empresa finlandesa precisa para se tentar reerguer novamente, e talvez a sua chegada esteja para breve.

Video promocional do Nokia 8.3 5G

A marca divulgou na sua conta oficial da rede social Twitter um vídeo promocional do novo smartphone Nokia 8.3 5G. Na publicação pode-se ler:

Pronto para o 5G? Disponível em breve, o Nokia 8.3 5G permite jogar sem distrações, transmitir filmes e partilhar conteúdos – tudo no 5G.

Através do vídeo conseguimos perceber mais alguns pormenores do equipamento, como por exemplo a espessura e o formato circular curioso e relevo do sistema de câmaras fotográficas. Mas um dos pontos que chama a atenção é a interessante cor azul petróleo, designada Polar Night, que torna este Nokia 8.3 bastante elegante e bonito.

Já relativamente à data concreta em que ficará disponível, não há ainda informação, no entanto tudo aponta que seja já este Verão.

Principais características do Nokia 8.3 5G

Do que já foi anunciado pela finlandesa, o seu primeiro smartphone 5G trará a solução Qualcomm 5G RF Front End, como parte da sua plataforma modular Qualcomm®. Virá com um Snapdragon 765G e capacidade de 6GB/64GB ou 8GB/128GB, RAM e ROM.

O ecrã PureDisplay de 6,81 polegadas também é um dos aspetos que mais tem cativado o interesse dos consumidores.

O equipamento apresenta uma poderosa câmara quad PureView com lentes ZEISS, que permitem captar tudo sem limites. A câmara principal com ótica ZEISS tem 64MP, a macro 2MP, sensor de profundidade de 2MP e de ultra largura com 12MP. Já a câmara frontal é de 24MP.

Terá slot para microSD que também suporta cartões de até 400 GB, e o sistema operativo é o Android One.

O preço deverá então ser de 599 euros para a versão 6GB/64GB e 649 euros para opções de armazenamento de 8GB/128GB. Podem conhecer todas as informações em pormenor aqui.

