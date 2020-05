Já é conhecida a Team of the Season (So Far) da Primeira Liga

Foi (e está a ser) uma época futebolística muito diferente da que todos esperávamos. Com o aparecimento do Covid, os campeonatos foram interrompidos e o futebol parou (em alguns países, como na Escócia, por exemplo, definitivamente).

Esta paragem teve também impacto nos jogos que acompanham o normal desenrolar dos campeonatos, jornada após jornada. É o caso de FIFA e do seu modo Ultimate Team.

Apesar de algumas federações (da Escócia ou da Holanda, por exemplo) terem decidido terminar os campeonatos desta época, muitos outros já retomaram (ou vão retomar em breve).

O campeonato alemão foi o primeiro a retomar e no passada semana decorreu a primeira jornada pós-covid.

Entre os que ainda estão por retomar encontra-se a nossa Primeira Liga, cujo regresso está previsto para finais deste mês.

Conforme estava a referir, o modo Ultimate Team costuma apresentar todas as semanas algumas cartas novas (ou melhorias de cartas) de jogadores que se destacaram ao longo dessa jornada e ao se aproximar o final da época, revela os Team of the Season de cada país.

Mesmo com o campeonato interrompido e ainda muito futebol para jogar, a EA Sports já revelou o Team of the Season So Far da Primeira Liga. Venham conhecer os jogadores mais valiosos desta época (até agora).