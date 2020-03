A chegada do Android 10 aos smartphones da Xiaomi está mesmo a ter problemas sérios. Já foram várias as versões lançadas para a linha Mi e que tiveram de ser retiradas, algumas mais do que uma vez.

Esperava-se uma atualização simples e rápida, algo que, na verdade, não aconteceu. A mais recente vítima foi o Mi A2 Lite, que recebeu ontem a esperada a atualização. Problema foi que algumas horas depois teve de ser retirada, por problemas sérios.

Chegou o Android 10 a mais um Xiaomi

Lançado há quase 1 ano, o Android 10 tem sido lançado de forma lenta para os smartphones. Tudo depende dos fabricantes e da forma como o disponibilizam, tendo sido primeiro lançado para os smartphones da Google.

Esperava-se que os equipamentos com Android One, como o Mi A2 Lite, fossem também simples de atualizar, uma vez que usam uma versão muito base deste sistema da Google. A verdade é que isto não aconteceu e foram já muitas as vezes que os lançamentos foram retirados.

Os problemas começaram para o Mi A2 Lite

Este Xiaomi foi o mais recente smartphone da marca a receber esta novidade, com todas as melhorias que a Google criou nesta versão do seu sistema operativo. Tudo parecia correr bem, com todas as atualizações a serem globais.

A verdade é que algumas horas depois, com todo o processo a decorrer, chegaram os relatos de problemas. Os utilizadores começaram a queixar-se de falhas graves, uma delas impossibilitando a utilização do próprio smartphone.

Não se sabe o que fazer depois da atualização

Do que é relatado, em muitos casos, os smartphones ficam bloqueados depois de instalada a atualização. O Xiaomi Mi A2 Lite não arranca e fica em bootloop, sem conseguirem ser colocados a funcionar, como esperado.

Claro que face a este problema, a Xiaomi tomou a decisão de interromper a disponibilização da atualização, ficando esta suspensa. Não se sabe quando voltará a ser lançada e, pior, como vão os utilizadores resolver os problemas que esta causou.