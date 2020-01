Afinal a Xiaomi tirou do ar a atualização para o Android 10 do Mi A2

Para a maioria dos utilizadores Android, o grande desejo agora é a chegada do Android 10. Esta é a mais recente versão lançada, que provavelmente nem todo vão ter acesso. Em especial esperava-se para os smartphones da linha Mi da Xiaomi.

A marca chinesa tinha este processo a decorrer já para o Mi A2, mas teve de interromper este lançamento. Os problemas são já muitos e estavam a impossibilitar a utilização destes smartphones.

Atualização do Mi A2 trouxe problemas

Depois de muita especulação, foi no fim de semana passado que a Xiaomi lançou a atualização para o Android 10 para o Mi A2. Já há muito que era esperada, mas a marca teimava em reter esta novidade.

Todo o processo parecia decorrer de forma normal, apesar de alguns relatos que indicavam alguns problemas pontuais nesta versão. Nas primeiras horas, a adesão aprecia grande e tudo apontava para um lançamento que seria alargado e um caso de sucesso, livre de situações complicadas.

A verdade é que depressa este cenário foi revertido e os problemas graves começaram a surgir entre os utilizadores. As queixas começaram a acumular-se e a Xiaomi viu-se obrigada a tomar uma solução rapidamente. Para tal tirou do ar a atualização para o Android 10 do Mi A2.

Xiaomi interrompeu a chegada do Android 10

Do que se sabe, as queixas estavam em várias áreas relevantes. Um dos mais repetidos estava na ligação à rede dos operadores, causada pelo eliminar das configurações APN do operador. Havia ainda a questão da impossibilidade de enviar áudio por Bluetooth.

Infelizmente, os problemas não se limitavam aqui. Outras queixas reportavam impossibilidade de acesso ou lentidão anormal no Wi-Fi, lentidão no carregar da bateria, problemas com os sons das notificações, eco nas chamadas e muitos mais problemas.

Assim, e confrontada com esta situação, a Xiaomi retirou do ar esta nova versão. Assim, o Mi A2 fica privado desta atualização por algum tempo, até resolver os problemas. Curiosamente, esta parece ser uma situação recorrente e que já aconteceu com o Mi A1 antes.