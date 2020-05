AirPods futuros podem usar sensores de luz para rastreio de saúde

Navegamos na área das hipóteses, dos rumores e do que a Apple poderá no futuro colocar nos AirPods que possa beneficiar a área do bem-estar e saúde. Aliás, tem sido uma aposta da empresa de Cupertino. Portanto, os AirPods podem ser mais uma ferramenta para cuidar do utilizador. Assim, o rumor mais recente refere que os AirPods futuros podem usar sensores de luz para executar um rastreio no campo da saúde.

O combinar de rumores, tecnologias e patentes, podem levar a um hipotético lançamento. Mas será que faz sentido?

AirPods poderão monitorizar sinais vitais

Uma nova geração de AirPods pode incluir sensores de luz ambiente (ALS), uma adição que provavelmente será usada para fins de rastreio relacionados à saúde.

Conforme sabemos, o Apple Watch é atualmente o principal dispositivo de saúde da Apple. Contudo, desde há muito tempo que a empresa está a pensar em trazer recursos de rastreio de saúde aos seus AirPods.

Numa informação revelada pela DigiTimes, é referido que a Apple irá adicionar sensores de luz ambiente a um par de AirPods da próxima geração. Provavelmente, refere a publicação, só será daqui a um ou dois anos. A ASE Technology, sediada em Taiwan, lidaria o processo de fabrico da tecnologia a integrar o dispositivo.

De acordo com um relatório, a ASE Technology aplicaria a tecnologia na estrutura dos auscultadores para que fosse possível “monitorizar batimentos cardíacos, contagem de passos e condições de saúde e até mesmo conduzir traduções e detetar movimentos da cabeça”.

Mas há pistas que possam corroborar estes rumores?

No passado, a Apple registou patentes para a monitorização da saúde através dos auscultadores recorrendo à luz para medir os batimentos cardíacos.

Em abril, o analista Ming-Chi Kuo previu que a Apple lançaria novos AirPods de terceira geração em 2021 e novos AirPods Pro em 2022. Além disso, também foi veiculado que a Apple poderia lançar uma versão mais barata do AirPods Pro, além de um par de auscultadores potencialmente apelidados de “AirPods Studio“.

Portanto, recorrendo ao velho adágio popular “onde há fumo… há fogo”.

