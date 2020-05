Os últimos dias têm sido repletos de problemas para os utilizadores do iOS e do iPhone. Este sistema tem estado a dar problemas, impedindo os utilizadores de usar as suas apps preferidas e que se habituaram a usar.

Este problema tem uma solução simples, mas que dará aos utilizadores um trabalho acrescido, que muitos não querem ter. Agora, e a somar a estas questões, estão a surgir novas atualizações de apps que estão já na última versão.

Surgem novos problemas para o iOS?

Não existe ainda uma posição da Apple sobre os mais recentes problemas, mas aparentemente a empresa poderá estar a resolvê-los. Estes impediam que alguns utilizadores conseguissem usar as apps que tinham instaladas nos seus equipamentos.

Sem qualquer certeza concreta, especula-se que a causa do problema possa estar no iCloud, em especial em todos os utilizadores que têm a partilha familiar ativada. A solução passa por remover e instalar as apps no iOS, algo que nem todos pretendem fazer.

Atualizações para apps já atualizadas

Hoje, e sem qualquer razão aparente, a Apple iniciou um processo de atualização de muitas das apps para iOS que estão na App Store. Este é um processo normal, mas que muitos utilizadores se estão a queixar que não deveria estar a acontecer.

Do que é revelado, estas apps estariam atualizadas e na mesma versão que está a ser apresentada nos seus equipamentos. Este processo parece estar a acontecer a muitas apps e a muitos utilizadores, que assim se vêem obrigados a repetir uma atualização recente.

Apple a resolver o problema do iPhone?

Pensa-se que esta poderá ser a forma da Apple resolver o problema que afetou os utilizadores. Assim, acabaria por colocar as apps nas mais recentes versões, evitando aos utilizadores o processo de remover e reinstalar as apps com problemas.

Enquanto a Apple não revelar o que se passa, tudo é apenas especulação e suposição. Ainda assim, esta não é uma situação normal e que está a afetar os utilizadores do iPhone e de outros equipamentos da Apple.