Xiaomi lançou a MIUI 12 Global estável para os Mi 9, Mi 9T e 9T Pro

Apresentada há cerca de 1 mês, a MIUI 12 promete mudar muito a forma como os smartphones da Xiaomi funcionam. Inaugura um conjunto de novidades importantes e que vão ser disponibilizadas muito em breve aos utilizadores.

A própria versão global, que traz a MIUI 12 para fora da China, era esperada para o final do próximo mês, mas a Xiaomi parece ter trazido uma surpresa. Os smartphones Mi 9, Mi 9T e 9T Pro têm já esta versão a ser disponibilizada.

Surpresa da Xiaomi para os seus smartphones

Os planos da Xiaomi, revelados quando apresentou a versão global do MIUI 12, apontavam para o final de junho a sua chegada. Este seria sobretudo o tempo necessário para ultimar esta versão e torná-la pronta para os restantes mercados.

Não havia uma data certa, mas a empresa chinesa parece ter trazido agora uma surpresa para os seus utilizadores. Uma versão estável desta nova versão da MIUI 12, dedicada aos Mi 9, Mi 9T e 9T Pro, parece estar a ser lançada para muitos utilizadores.

MIUI 12 chegou ao Mi 9, Mi 9T e Mi 9T Pro

Como é normal, esta versão está a ser distribuída de forma lenta e controlada. Iniciou-se primeiro com o Mi 9 e foi já alargada, entretanto, para os restantes Mi 9t e 9T Pro. Espera-se que seja alargada a todos os equipamentos destas linhas nos próximos dias.

#1 – Mi 9 via Recovery – download | Mi 9 (OTA) – download

#2 – Mi 9T via Recovery – download | Mi 9T (OTA) – download

#3 – Mi 9TPro via Recovery – download | Mi 9TPro (OTA) – download

Quem não quiser esperar pela chegada via OTA desta notificação, e a respetiva atualização, existem já links de download para estes modelos. Esta instalação pressupõe que os smartphones percam os dados dos utilizadores.

Esta versão deverá ser alargada em breve

Vários utilizadores que seguiram este procedimento acabaram por encontrar problemas. Assim, é apenas recomendado que esta instalação manual seja realizada apenas por utilizadores mais experientes. A chegada via OTA não deve demorar.

É interessante ver que a Xiaomi tem a MIUI 12 já pronta a ser lançada e com todas as novidades prontas. Este processo deverá seguir em breve com outros equipamentos a serem brindados com esta novidade posteriormente.