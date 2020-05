A Microsoft tem estado a apostar muito forte na segurança do Windows 10. Para além das melhorias no próprio sistema operativo, tem trazido ferramentas de proteção que se têm revelado muito úteis e muito importantes.

Claro que este não é um trabalho terminado e a gigante do software continua a desenvolver esta vertente. A mais recente irá chegar com a próxima atualização do Windows, protegendo o Windows 10 contra a instalação de apps não desejadas.

Ainda mais segurança para o Windows 10

Será esta semana que a Microsoft vai trazer novidades. A próxima grande atualização do Windows 10 deve chegar e mostrar tudo o que esteve a ser desenvolvido nos últimos meses. Não existe ainda uma certeza, mas espera-se que esteja por dias.

Para além de todas as melhorias esperadas, com esta atualização espera-se que surjam também alterações ao nível da segurança. Uma das mais importantes vai proteger contra a instalação de apps não desejadas, também conhecidas como PUA (Potentially unwanted applications).

É o fim das apps não desejadas

Na app Segurança vai ser possível ativar uma nova opção dedicada a esta segurança. Assim, e dentro da área Controlo de aplicações e browsers, será possível ativar a nova opção associada a esta proteção dos utilizadores.

Esta estará dividida em duas opções, cada uma especializada numa área de segurança do Windows 10. Assim, uma foca-se no bloqueio de apps que possam trazer problemas e outra foca-se principalmente no bloquear de transferências potencialmente indesejadas.

Microsoft dá mais proteção aos utilizadores

Esta opção pode ser ativada na globalidade, mesmo requerendo autorização de um administrador. Depois, cada uma das duas áreas, pode ser também ativada ou desativada de acordo com a vontade de cada um dos utilizadores.

Esta novidade vai melhorar de forma importante o Windows 10. A Microsoft quer assim manter o utilizador longe das PUA e das apps que possam que o possam comprometer. Fará parte das muitas ferramentas que estão presentes para garantir a segurança do sistema e os dados dos utilizadores.