Há muito que se espera que a Xiaomi lance a Mi Band 5. Esta será a esperada atualização de uma das mais bem sucedidas smartbands do mercado, com todas as novidades que têm estado a ser avançadas, fruto de rumores.

Depois de confirmada e até de surgir uma potencial data de lançamento, é hora de aparecerem mais imagens do que poderá ser a Mi Band 5. Estas revelam agora o que será a imagem da nova smartband da Xiaomi, mas muitos podem ficar pouco satisfeitos.

Surgem mais imagens da próxima smartband

Tal como nas situações anteriores, as informações sobre a próxima proposta da Xiaomi estão a surgir a um ritmo muito elevado. Assim, sabe-se já muito do que esta nova versão vai trazer, focando-se como sempre nos utilizadores e na atividade física.

Depois de terem surgido algumas imagens a revelar o que poderia ser a nova Mi Band 5, eis que voltam a ser publicadas imagens que revelam ainda mais sobre o que esta poderá trazer em breve para o mercado. Fica muito mais à vista e muito mais é revelado.

Será esta a nova Mi Band 5?

Estas imagens têm o mesmo grau de confiança das anteriores e não são oficiais ou têm o selo da Xiaomi. Ainda assim, revelam que esta smartband irá manter muito do que hoje já conhecemos na versão anterior, nomeadamente o seu tamanho do ecrã.

Manter esta forma já conhecida pode ser uma jogada inteligente da Xiaomi para a sua smartband. Assim, consegue reduzir os custos ao usar parte do hardware que tem já construído e que tem provas dadas junto dos utilizadores.

Xiaomi terá novidades em breve

No entanto, e por estas imagens, há uma mudança no que toca ao carregamento. Tudo aponta para que seja retomada a forma de carregamento das versões mais antigas, com o carregamento a ser feito de forma lateral, obrigando a outras mudanças.

Ainda assim, espera-se que seja com a Mi Band 5 que chegue o NFC para fora da China, bem como a integração com a Alexa. Há ainda a capacidade de acompanhar o ciclo menstrual das utilizadoras desta smartband da Xiaomi. A medição dos níveis de oxigénio no sangue (SpO2) deverá também chegar com esta versão.