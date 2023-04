LED Saturn: Lanterna de cabeça para tudo e mais alguma coisa

Procura uma lanterna de cabeça para que o possa iluminar enquanto corre, enquanto pesca, durante o seu acampamento ou anda de bicicleta? A LED Saturn da Prozis oferece um conjunto de funcionalidades que vai mesmo querer uma.

Lanterna de Cabeça LED Saturn da Prozis tem super autonomia...

A Lanterna de Cabeça LED Saturn da Prozis tem 8 modos de iluminação e um feixe brilhante e consistente que poderá durar até 80 horas! Com 660 lúmenes - 310 em modo médio e 178 em modo baixo - esta lanterna faz que a noite pareça dia.

Além da bateria recarregável (incluída), esta lanterna de cabeça funciona também com três pilhas AAA e tem uma fita ajustável para que possa encaixar confortavelmente a lanterna sem pressionar demasiado a tua testa.

É compacta, confortável e uma excelente escolha para utilizar em caminhadas, escaladas, reparações, campismo, passeios noturnos com o cão, para teres no carro caso seja necessário, ou para qualquer outro fim.

Principais funcionalidades da LED Saturn

8 modos de iluminação, incluindo um estroboscópio e uma luz SOS

incluindo um estroboscópio e uma luz SOS Lúmenes/distância máx. de feixe: 660 lm/100 m

Até 80 h* na potência mais baixa e até 4 h* na mais alta

e até 4 h* na mais alta O sensor de movimento permite-te acenar com a mão para acender/apagar a luz

permite-te acenar com a mão para acender/apagar a luz Fita de cabeça confortável e de ajuste fácil

Cabeça flexível para ajustar a lanterna para cima ou para baixo

para ajustar a lanterna para cima ou para baixo Opções de carregamento da bateria por USB

Especificações da LED Saturn

LED**: 1 x XM-L (branco) | 2 x COB (branco e vermelho)

1 x XM-L (branco) | 2 x COB (branco e vermelho) Potência do LED: 5 W

5 W Configuração estroboscópica: Sim

Sim Configuração SOS: Sim

Sim Alcance do sensor de luz: 1 - 100 mm

1 - 100 mm Intervalo de temperatura de funcionamento: entre -20 ºC e +80 ºC

entre -20 ºC e +80 ºC Classificação IP: IP65

IP65 Tipo de pilha/bateria: 2 x CR123 ou 1 x 18650 ou 3 x AAA

2 x CR123 ou 1 x 18650 ou 3 x AAA Tipo de bateria fornecido: Polímero de iões de lítio

Polímero de iões de lítio Bateria: 2200 mAh

2200 mAh Tempo de carregamento: 3 h

3 h Peso: 191 g (com bateria e fita) | 67 g (apenas a lanterna)

191 g (com bateria e fita) | 67 g (apenas a lanterna) Dimensões: 29,8 x 86,5 mm

Aproveitem a promoção...

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta Lanterna de Cabeça com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.