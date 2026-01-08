Preparar 2026 com produtividade: Office 2021 Pro por 30,25€ e Windows 11 Pro por 12,25€
A viragem do ano é aquele momento clássico em que se promete “agora é que vai ser”: mais organização, menos atrasos, e finalmente um PC a arrancar sem drama. Para quem quer começar 2026 com o básico bem tratado, a Godeal24 2026 New Year Sale está a destacar duas ofertas que, honestamente, chamam a atenção: Office 2021 Pro Plus por 30,25€ (pagamento único) e Windows 11 Pro por 12,25€.
Cupão: SGO62
Porque é que isto faz diferença no dia a dia
Há duas coisas que tendem a “envelhecer” mal quando se trabalha e estuda com regularidade: um sistema operativo desatualizado e um conjunto de ferramentas de produtividade limitado. O resultado costuma ser sempre o mesmo: mais tempo perdido, mais fricção e aquela sensação de que tudo demora mais 3 cliques do que devia.
Uma atualização bem escolhida (e a um preço simpático) costuma ser das decisões mais pragmáticas para entrar no ano com o pé direito.
Lista de preços: chaves digitais do Office (pagamento único)
- Office 2021 Pro Plus Key - 1 PC – 30,25€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 49,99€
- Office 2021 Pro Plus Key - 2 Keys – 58,5€ (29,25€/key)
- Office 2021 Pro Plus Key - 3 Keys – 79,25€ (26,42€/key)
- Office 2021 Pro Plus Key - 5 PCs – 127,25€ (25,45€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key - 1 PC – 24,75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39,29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139,99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Lista de preços: chaves digitais do Windows (e bundles)
- Win 11 Professional Key – 12,25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12,80€
- Win 11 Professional - 2 Keys – 24,25€ (12,13€/key)
- Win 11 Professional - 3 Keys – 35,25€ (11,75€/key)
- Win 11 Professional - 5 Keys – 53,25€ (10,65€/key)
- Win 11 Home Key – 12,15€
- Win 11 Home - 2 Keys – 24,05€ (12,03€/key)
- Win 10 Professional Key – 8,25€
- Win 10 Home Key – 8,15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12,25€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41,29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40,99€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,24€
Ferramentas extra (utilitários) com desconto
- Visio Professional 2021 - 1 PC – 22,97€
- Project Professional 2021 - 1 PC – 25,70€
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99€
- Ashampoo Backup Pro 26 – 9,99€
- IObit Driver Booster 13 – 17,69€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32,74€
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime – 21,99€
Pacotes em volume (para equipas/empresas)
- Office 2021 Pro - 50 Keys – 1250€ (25€/key)
- Office 2021 Pro - 100 Keys – 2400€ (24€/key)
- Win 11 Pro - 50 Keys – 400€ (8€/key)
- Win 11 Pro - 100 Keys – 750€ (7,5€/key)
- Win 11 Home - 50 Keys – 389€ (7,59€/key)
- Win 11 Home - 100 Keys – 699€ (6,99€/key)
Conclusão
Para quem quer entrar em 2026 com o “kit base” bem resolvido — sistema operativo atualizado e ferramentas de produtividade completas — estas promoções podem ser uma boa forma de fechar o assunto sem estourar orçamento. O detalhe importante é o mesmo de sempre: sendo uma campanha limitada, faz sentido aproveitar enquanto os valores se mantêm ativos e aplicar o cupão SGO62.
