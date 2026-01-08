Esta mudança simples pode melhorar os seus dias de teletrabalho

Uma vez que trabalhar em casa pode facilmente resultar em períodos prolongados de sedentarismo, esta alteração simples pode melhorar os seus dias de teletrabalho.

Sem a necessidade de deslocar-se até ao escritório, muitas tarefas passam a ser realizadas sem qualquer movimento significativo, desde atender chamadas e responder a e-mails até participar em reuniões virtuais.

A ausência de trajetos diários, pausas para café ou conversas informais com colegas reduz naturalmente a atividade física, tornando mais fácil permanecer sentado durante horas seguidas.

Este comportamento sedentário prolongado pode, a longo prazo, ter impactos negativos na saúde, incluindo aumento do risco de problemas cardiovasculares, dores musculares e diminuição do bem-estar geral.

Num cenário em que os dias de teletrabalho se intercalam com os dias de escritório, e no qual cada vez mais pessoas assumem empregos remotos, importa preparar o espaço disponível em casa para desempenhar as nossas funções.

Primeiro, uma standing desk

As chamadas standing desk ajudam a reduzir o sedentarismo, diminuindo o tempo que passamos sentados e, dessa forma, mitigando riscos para a saúde, como problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2 e dores musculares.

Alternar entre estar sentado e em pé contribui, também, para melhorar a postura e aliviar tensões no pescoço, ombros e coluna lombar, que são comuns em quem passa muitas horas sentado.

Além dos benefícios físicos, trabalhar em pé pode aumentar a energia e a concentração, tornando mais fácil manter o foco ao longo do dia. A longo prazo, passar mais tempo em pé pode ter efeitos positivos no metabolismo.

Explore as alternativas

Este tipo de secretária ajustável permite alternar facilmente entre posições, oferecendo flexibilidade e evitando sobrecarga em qualquer postura.

Depois, uma passadeira

A questão é levantada pela investigadora Christian Brakenridge, num artigo publicado no The Conversation: com tantas pessoas a não atingirem as metas recomendadas de atividade física, seria possível utilizar estrategicamente uma passadeira de secretária ou tapete de caminhada para andar enquanto trabalhamos?

De facto, os benefícios da caminhada estão, hoje em dia, comprovados. Por exemplo, estudos que incentivaram as pessoas a aumentar a caminhada semanal registaram melhorias consistentes e significativas na saúde, como melhor pressão arterial e tolerância à glicose.

Evidência recente aponta que 7000 passos diários são um objetivo eficaz para prevenir diversas doenças.

Ainda assim, a Organização Mundial de Saúde reviu as suas recomendações e deixou de exigir que a atividade física fosse feita em blocos de pelo menos 10 minutos, defendendo que "cada movimento conta", independentemente da duração.

O que diz a ciência sobre ter uma passadeira sob a secretária?

Conforme explicado pela investigadora, embora haja apenas alguns estudos específicos sobre os impactos na saúde de trabalhadores que têm uma passadeira sob a secretária, a maioria mostra que são benéficos.

Esses estudos revelaram que uma passadeira ou tapete de caminhada provoca alterações na perda de gordura, melhora o colesterol, a pressão arterial e o metabolismo, com alguns benefícios a longo prazo.

Contudo, diferentes investigações mostraram resultados distintos:

Um estudo concluiu que trabalhadores sedentários aumentaram entre 1600 e 4500 passos por dia (com maior perda de peso entre pessoas com obesidade) em comparação com quem não tinha passadeira.

Um pequeno estudo com médicos com excesso de peso ou obesidade mostrou que conseguiram adaptar-se ao uso da passadeira, terminando com 1,9% menos gordura corporal.

Outro estudo registou um aumento de 43 minutos de caminhada leve, embora os trabalhadores ainda considerassem difícil conciliar o ritmo de trabalho exigente para encaixar essas pausas.

Além destes, outro estudo citado concluiu que não há impacto significativo nas capacidades cognitivas entre quem está sentado e quem caminha a um ritmo próprio numa passadeira.

A mudança que pode melhorar os seus dias de teletrabalho

Se não for possível incluir (ainda que curtas) caminhadas na sua rotina e as suas tarefas permitirem que se mexa ligeiramente, adicionar uma standing desk e uma passadeira ao seu espaço de teletrabalho pode ser profícuo.

No geral, segundo a investigadora, citada pelo Science Alert, as passadeiras sob as secretárias tendem a contribuir significativamente para a saúde, promovendo atividade física e reduzindo o comportamento sedentário, sem grandes desvantagens.

Para alguns, esta pequena mudança pode ser não apenas motivadora, mas um lembrete visual para fazer pausas mais regulares, especialmente se tiver pouco tempo ou um volume de trabalho que dificulte sair da secretária.

Explore as alternativas