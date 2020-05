Lançado há poucos dias, o iOS 13.5 vem trazer um conjunto de melhorias importantes. Não sendo focado em novidades, quer corrigir um conjunto de situações que afetavam este sistema da Apple e assim torná-lo ainda melhor.

Esta nova versão está já a ser instalada e um novo problema está a surgir a alguns utilizadores. Quanto estes tentam usar as suas apps normais, estas simplesmente não funcionam e surge uma mensagem de erro.

Um novo problema no iOS 13.5

Apesar de não ser essencial para o iOS funcionar, o iCloud é um elemento que ajuda os utilizadores a manter os seus dados guardados e organizados. Ao longo dos anos tem recebido melhorias e hoje permite interligar todo o ecossistema da Apple.

É precisamente este o elemento que estará agora a trazer o novo problema que está a ser relatado. Os relatos revelam que ao surgir a mensagem, os utilizadores podem ser redirecionados para a App Store. Podem ainda cancelar a mensagem.

Apps não correm no iPhone

Os muitos relatos que existem descrevem o problema como estando associado à partilha de apps com a família no iCloud. Existe aparentemente um problema com este serviço, que está agora a revelar-se neste problemas apresentados aos utilizadores.

Mesmo com o problema ainda presente, existe uma solução que pode ser usada neste momento. Passa por remover a app do iOS e voltar a instalá-la no iPhone imediatamente a seguir. Após esse procedimento, a app deixa de apresentar o problema.

Apple irá resolver o problema do iCloud

As descrições que existem na Internet focam-se principalmente no iOS 13.5 como sendo o mais afetado. Existem, no entanto, casos pontuais onde este problema parece estar também presente em versões anteriores do sistema operativo móvel do iPhone.

A Apple deverá ter o problema resolvido em breve, eliminando de vez esta questão dos utilizadores. Não se sabe quando esta estará normalizada, mas até lá a solução é mesmo a reinstalação das apps uma a uma.