Rubrica: As apps desenvolvidas pelos nossos leitores [124]

Cá estamos para mais uma rubrica de divulgação das applicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim… tudo o que possam imaginar.

Vamos então conhecer as 4 apps de hoje.

As apps dos nossos Leitores

B.Waiter

A B.Waiter é uma aplicação fácil, intuitiva e interativa que visa facilitar a interação dos empresários com o seu restaurante. Em suma, trata-se de uma maneira de ter facilmente o seu restaurante no smartphone.

Através desta app, pode ter todo o controlo do seu negócio de restauração, consultar o menu disponível, realizar pedidos e muito mais.

Disponibiliza menus digitais, possibilidade de reservas, pedidos na mesa com dispositivo móvel próprio, sistema de faturação, serviço de take away e delivery.

A app é da autoria da equipa B.Waiter e está disponível gratuitamente para Android e iOS.

iOS

Android

Conversor de Bytes

A app Conversor de Bytes é um recurso bastante simples mas muito prático. Através desta aplicação pode fazer rápidas conversões entre bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, etc.

Se é costume necessitar destas informações, então tenha sempre por perto um conversor para não perder tempo em cálculos ou pesquisas online.

A app é da autoria do leitor Rafael Ferreira e poderá encontrá-la disponível para Android.

Conversor Bytes

O meu Menu

O meumenu.com é um serviço de ementas digitais totalmente gratuito que permite aos restaurantes colocar as suas ementas em formato digital. Dado o contexto atual, em que a segurança e a higienização dos espaços da restauração é extremamente importante, a utilização de serviços digitais é assim uma mais valia no suporte a esta realidade.

Há um patamar gratuito onde a gestão de ementas é totalmente gratuita. O objetivo é que o cliente chegue ao restaurante, aponte a câmara do telemóvel para o QR code afixado no estabelecimento e, num instante, tenha a sua ementa digital.

Em alternativa é-lhe fornecido pelo restaurante um código de 6 dígitos que poderá colocar numa página web para aceder à ementa digital.

Já no serviço premium, que é pago, é possível reservar lugares no restaurante e também efetuar encomendas de take away.

Esta plataforma é da autoria do leitor Ricardo Carrola.

O Meu Menu

Ditado Guru

Ditado Guru é um jogo para quem gosta e aprecia jogos estimulantes com palavras. Esta aplicação oferece-lhe vários desafios interessantes, onde pode descobrir mais de dois mil ditados ou provérbios populares.

Esta é também uma boa maneira de rever o seu vocabulário, aprender palavras, segundos sentidos, enriquecer o seu conhecimento de ditados e provérbios. Estes conceitos são muito interessantes e a aplicação também ajuda a entender melhor as expressões de um país e a sua cultura.

Para jogar basta selecionar as palavras, pela ordem correta a formarem o provérbio. É um jogo temporizado e quem adivinhar mais rápido, ganha mais pontos.

O jogo foi desenvolvido pelo leitor Luís Anselmo, e a aplicação está disponível gratuitamente para Android e tem uma versão em Inglês.

Ditado Guru

O que acharam das aplicações desta semana?