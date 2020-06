O Android 11 está ainda a ser preparado pela Google. Estes desenvolvimentos vão continuar durante mais algum tempo, mesmo depois da primeira versão de testes ser apresentada aos utilizadores para testes.

São por isso esperadas ainda muitas novidades, que ainda não estão presentes nas atuais versões de testes. Uma das possíveis surgiu agora e mostra que o menu de energia será alergado, para permitir controlar dispositivos IoT próximos.

Por agora, o menu de energia do Android permite fazer muito pouco. É aqui que os utilizadores desligam ou reiniciam os seus equipamentos, sendo uma área que pouco mais permite que estes comandos básicos e dedicados ao controlo.

A Google quer reaproveitar esta área e, do que foi possível apurar, vai dar-lhe muitas mais funcionalidades já no Android 11. Esta área vai receber novidades em breve, com o controlo de acesso a pagamentos e a outras funções.

Do que foi possível agora ver, este incremento de funcionalidades vai permitir dar muito mais controlo aos utilizadores do Android 11. Aqui vão poder gerir as suas carteiras virtuais e os normais botões sobem agora para o topo.

Outra novidade que se espera para esta área são os controlos rápidos, onde os utilizadores poderão gerir dispositivos IoT próximos. Assim, será possível dar comandos a termostatos, luzes ou qualquer outro dispositivo IoT que se consiga ligar ao Android 11.

Another image shows that live camera feeds can be shown here, though I bet it will only refresh very very slowly (or on demand whenever the Controls populates.)



H/t @Quinny898 for spotting this pic.twitter.com/I5oV0D1JSr