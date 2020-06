Microsoft volta a promover a utilização do Edge no Windows 10

A Microsoft tem um novo browser no Windows 10. O novo Edge quer tornar-se uma referência no mercado e tem sido uma aposta muito grande da gigante do software nesta área. Este é um browser já com provas dadas.

É natural que a Microsoft queira promover a utilização do Edge no máximo de plataformas e por isso tem estado a criar campanhas dentro do Windows 10. A mais recente chegou e tenta decerto levar os utilizadores a usar este browser e não os da concorrência.

O Edge está a conseguir impor-se no mercado

A luta pelo topo do mercado dos browsers tem colocado frente a frente os 3 maiores rivais que existem. Mesmo tendo a mesma base que o Chrome, o Edge tem conseguido mostrar-se capaz de ombrear com o Firefox e certamente ultrapassá-lo no número de utilizadores.

Esta sua prestação vem daquilo que consegue oferecer, mas também de um pouco mais e de alguma ajuda. Graças ao que a Microsoft tem colocado no Windows 10, os utilizadores acabam por ser levados a experimentar e usar este browser.

O Windows 10 tem nova publicidade a este browser

A Microsoft está agora com uma nova campanha em mãos e está a apontar armas à concorrência. Surge na pesquisa do Windows e está bem visível par quem usa esta funcionalidade importante do Windows 10.

Aqui a mensagem é clara e tenta levar o utilizador a testar o Edge. Com a mensagem “Experimente o novo browser recomendado pela Microsoft” procura que este seja mais uma alternativa e que seja experimentado para mostrar o que consegue oferecer.

Microsoft quer promover a sua utilização

Aparentemente esta mensagem surge apenas a quem já tem o Edge instalado e que o pode instalar. A própria mensagem pode ser facilmente removida carregando no botão fechar. Os restantes utilizadores não vão ver esta mensagem na pesquisa do Windows 10.

Esta é apenas mais uma campanha que a Microsoft coloca no seu sistema operativo. Têm estado a surgir de forma ritmada, promovendo sobretudo os seus produtos, em especial o Edge, nem sempre nos locais mais óbvios.