A segurança do iOS tem estado a ser posta em causa nas últimas semanas. O sistema operativo do iPhone tem presentado problemas graves e por isso a Apple tem lançado novas versões a um ritmo elevado.

Depois de na semana passada ter apresentado o iOS 13.5 e ontem o iOS 13.5.1, a gigante de Cupertino fez um apelo aos seus utilizadores. É urgente que atualizem os seus smartphones para estarem devidamente protegidos.

É urgente atualizar o iPhone

Se a última atualização do iOS vem apenas bloquear a possibilidade de fazer jailbreak, a versão anterior é muito importante no que toca à proteção dos utilizadores. A versão 13.5 corrige várias vulnerabilidades de segurança e é essencial.

Esta atualização é de tal forma importante que foi agora revelado que a Apple terá pedido aos utilizadores que atualizem os seus equipamentos com a máxima urgência. Aparentemente muitos estão a adiar a sua instalação, ficando vulneráveis a ataques.

Apple e outras agências lançam o alerta

Esta preocupação e este alerta parece estar a espalhar-se a outros meios e a outras agências. A Agência Federal de Segurança Alemã (BSI) já tinha alertado para a necessidade desta atualização há poucos dias, para os utilizadores estarem protegidos.

Em causa está a falha de segurança descoberta na app Mail e que expõem os utilizadores a ataques. Em concreto, e como descoberto pela empresa de segurança ZecOps, esta app tem uma vulnerabilidade há muitos anos.

iOS 13.5 corrige problemas de segurança

Esta foi corrigida como a versão 13.5, que trouxe ainda outras novidades. Falamos da possibilidade de reconhecer os utilizadores com máscara, encaminhando a autenticação para a utilização do código de desbloqueio. Houve ainda a chegada da esperada API para deteção de contacto com a COVID-19.

Assim, e seguindo as instruções da Apple, é importante e urgente que o iOS seja atualizado. A Apple foi mais longe e lançou ainda o iOS 12.4.7, para os equipamentos mais antigos onde o problema ainda existia.