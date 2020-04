Apesar de não ser normal, por vezes existem falhas nos smartphones que levam a que mensagens ou emails os afetem, de forma mais ou menos permanente. São casos pontuais, mas que acabam por ser ampliados e depressa propagados entre os utilizadores.

A Apple e os seus utilizadores têm sido dos mais afetados com estes problemas, que rapidamente se resolvem. Uma nova situação dessas parece estar agora a acontecer, com um simples conjunto de carateres de mensagem a bloquear o iPhone, o iPad ou os computadores Mac.

Uma falha nos sistemas operativos da Apple

Depois de algum tempo livre de problemas com mensagens, a Apple parece estar agora com uma nova situação em mãos. Do que foi descoberto, e tem sido reportado pela Internet, um simples conjunto de carateres em Sindhi em conjunto com a bandeira italiana.

Não se sabe ao certo que terá levado à descoberta desta sequência problemática, mas a verdade é que esta esteve a ser propagada em mensagens pelo Telegram. Claro que rapidamente chegou a outras redes e a outros serviços.

Uma simples mensagem bloqueia o iPhone, o iPad ou o Mac

Das informações existentes, este problema está tanto no iOS como no macOS, afetando assim o iPhone, o iPad ou o Mac. Também qualquer app que corra nestes sistemas pode causar a falha. A piorar a situação, basta uma notificação de mensagem para o problema se manifestar.

Mesmo sendo uma situação anormal, esta não tem um impacto permanente. Como se pode ver no vídeo abaixo, partilhado no Twitter, os equipamentos ficam sem responder alguns minutos, passando depois a funcionar de forma normal.

Uma sequência de carateres que bloqueia os equipamentos

Em algumas situações anormais, estes podem mesmo ficar bloqueados de forma permanente, tendo depois de ser reiniciados manualmente. Não se conhecem outros casos de problemas maiores associados a esta falha.

Algo de positivo acaba por surgir neste problema. Do que foi testado, a versão 13.4.5 do iOS, que está ainda em testes, parece ser imune ao problema da mensagem. Isto leva a crer que a Apple já tinha conhecimento da situação e que, entretanto, tem a solução pronta.