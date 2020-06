Sempre na vanguarda da tecnologia e do que o mercado procura, a Huawei tem mostrado que consegue crescer em qualquer área que aposte. Depois de termos vistos os seus melhores smartphones, surge agora no nosso país outra novidade de peso.

A marca lançou agora, em Portugal, o MatePad Pro, o mais recente tablet da marca que possui a tecnologia mais avançada da Huawei. Com este equipamento, oferece aos consumidores um tablet poderoso com novas funções inteligentes que permitem transformá-lo numa completa ferramenta de trabalho.

Mesmo sendo um mercado que muitos dizem estar a perder força, a verdade é que os tablets são um conceito que não perdem utilizadores. Cada vez mais capazes de substituir um PC, têm evoluído e são hoje uma aposta de muitos utilizadores.

A marca acredita que o seu novo Huawei MatePad Pro está muito bem equipado e preparado para se posicionar como um dos melhores tablets do mercado.

Este MatePad transforma o tablet, conhecido como um dispositivo de entretenimento, numa ferramenta de criatividade, ligado ao trabalho e à produtividade. O objetivo da Huawei é, claramente, projetar este produto para o conceito de escritório portátil, onde a criatividade é essencial.

Huawei MatePad Pro: elegante, poderoso e inteligente

O Huawei MatePad Pro tem todas as características que esperamos dos dispositivos da Huawei Mate Series: aparência elegante, alto desempenho e recursos inteligentes.

Com uma relação ecrã/corpo de 90%, o MatePad Pro é composto por uma moldura ultra-estreita, de apenas 4,9 mm, para que o utilizador não tenha o espaço redundante que se encontra em muitos tablets tradicionais.

Além disso, o design do MatePad Pro é moderno e elegante, possuindo uma estrutura leve, mas duradoura em liga de magnésio e uma parte traseira elegante feita de fibra de vidro.

Relativamente ao desempenho, o Huawei MatePad Pro é alimentado pelo chipset Kirin 990, que foi desenvolvido sobretudo para oferecer o melhor desempenho e eficiência energética.

Graças à estrutura do CPU em três níveis, GPU Mali-G76 de 16 núcleos e arquitetura NPU Da Vinci, a inteligência do Kirin 990 é totalmente livre.

O Huawei MatePad Pro conta com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento, para que o utilizador possa aproveitar ao máximo as suas funcionalidades. Além disso, é o primeiro tablet do mundo a oferecer carregamento sem fios e carregamento inverso sem fios, para que seja possível carregar outros equipamentos.

Recheado de ferramentas únicas para o trabalho

As ferramentas inteligentes são fundamentais para o sucesso dos produtos avançados da Huawei Mate Series, e o Huawei MatePad Pro não é exceção.

Com a função única de Multi-Window (múltiplas janelas), o utilizador pode exibir várias janelas num único ecrã, para executar diversas tarefas entre aplicações de maneira fácil e eficiente.

Este tablet suporta ainda o Huawei Share, que permite uma experiência revolucionária de partilha de dados. Oferece aos utilizadores a oportunidade de trabalhar sem problemas com vários dispositivos através de um único ecrã. Pode ainda transferir ficheiros de um dispositivo para o outro com um simples drag and drop.

Além disso, o tablet possui recursos novos de software e hardware, incluindo o Huawei Notepad e o Nebo, para facilitar anotações.

Para assinalar a sua chegada a Portugal, o Huawei MatePad Pro vem acompanhado da Huawei M-Pencil, uma caneta sensível à pressão, para que o utilizador possa escrever, desenhar e fazer anotações de forma simples e natural, e de uma capa teclado magnética, inteligente, leve e otimizada.

Adicionalmente, os utilizadores vão poder ativar os serviços de Música e Cloud da Huawei gratuitamente por 3 e 12 meses, respetivamente, sendo que no caso da Cloud, a Huawei oferece 50GB de espaço. O MatePad Pro está já à venda e tem um preço recomendado de 699.99€.